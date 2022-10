Lyt til artiklen

De protester, der finder sted på sjette uge i Iran, er ledt af unge mennesker.

Hver dag dukker nye videoer og billeder op på sociale medier, hvor de unge iranere råber højt, siger fra og latterliggør præstestyret.

Protesterne, der startede med at handle om kvinders ret til ikke at bære hijab, handler nu om ønsket om et helt nyt regime.

Der bliver råbt »død over diktatoren« og »død over den islamiske republik,« når folk protesterer.

Universiteter landet over er blevet kampgrund for netop den slags protester.

På eliteuniversitet Sharif Teknologiske Universitet i Irans hovedstad, Teheran, bliver de studerende ved med at kæmpe imod regimet.

Om de gør det på trods af eller netop på grund af det, de har mærket på egen krop, er svært at sige.

For tre uger siden sparkede iranske sikkerhedsstyrker dørene ind til skolen, hvor de tæskede, skød og anholdt adskillige elever, skriver CNN.

Students protesting and chanting for “freedom” today at Sharif University of Technology where #Iran’s regime security forces brutally suppressed protests a few weeks ago. #MahsaAmini pic.twitter.com/0o8oIZjp0q — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 23, 2022

I denne weekend fortsatte eleverne deres protester på skolens grund, hvor de har været forvist fra siden sammenstødene med sikkerhedsstyrkerne.

Det kan man se på videoer på Twitter. Blandt andet en som mellemøstenanalytiker og politisk direktør ved United Against Nuclear Iran, Jason Brodsky, har delt.

Her kan man se hundredvis af elever, der råber »frihed« i kor, mens de slår med hænderne op i luften.

Søndag har mellemøstenanalytikeren ligeledes delt en video fra et andet universitet, Allameh Tabataba’i Universitet i Teheran, hvor elever står og råber »død over diktatoren.«

The daily recap of #IranProtests2022

Sunday, October 23

Today, university students across #Iran continued their demonstrations.

#IranRevoIution2022 #MahsaaAmini pic.twitter.com/3kvgBGEDqY — NCRI-FAC (@iran_policy) October 23, 2022

Den iranske oppositionskoalition, National Council of Resistance of Iran (NCRI), delte i går et sammenklip af videoer udelukkende optaget søndag, der viser protesterende universitetsstuderende landet over.

Journalist og Iran-analytiker Omid Memarian er endnu en af dem, der søndag delte en video af studerendes vedvarende protester.

Her ser man to kvindelige studerende, der står foran deres universitet. De har hinanden i hænderne, løftet mod himlen.

»En anden sigende video viser en universitetsstuderende uden tørklæde, der holder i hånden med en fuldt tildækket studerende, og viser, at det hele handler om frihed; det handler om den undertrykkelse, som rammer alle i Iran,« skriver Omid Memarian til videoen.