Trump besøger otte stater for at støtte republikanske kandidater. Demokraterne får Obama og Oprah på banen.

Kampen om stemmerne er for alvor gået ind i de delstater i USA, hvor meningsmålinger viser tæt løb mellem demokratiske og republikanske kandidater forud for midtvejsvalget på tirsdag.

Og her i de sidste dage af valgkampen ruller begge partier det tunge skyts ud og sender deres store navne ud at føre valgkamp i håb om, at det kan tiltrække vælgerne.

I Georgia - hvor de fleste vælgere stemmer republikansk - er der kamp til stregen om, hvem der bliver delstatens næste guvernør.

Her stiller Demokraterne op med et stærkt støttehold bestående af de to tidligere præsidenter Barack Obama og Jimmy Carter, der er tidligere guvernør i Georgia, samt tv-stjernen Oprah Winfrey.

De skal forsøge at øge opbakningen til Stacey Abrams, der - hvis hun vinder - bliver den første sorte kvinde på en guvernørpost i USA's historie.

Fredag er Obama så i Florida, hvor republikaneren Rick Scott udfordrer demokraten Bill Nelson i kampen om en plads i Senatet i Washington.

I weekenden fortsætter den tidligere præsident til Indiana for at føre valgkamp for senator Joe Donnelly, der risikerer at miste sin plads i Senatet. Dernæst rejser Obama videre til sin hjemby, Chicago i Illinois.

Præsident Donald Trump kommer også til Georgia for at støtte republikaneren Brian Kemp.

Trump indleder onsdag en lynrundrejse til otte delstater for at give sin opbakning til republikanske kandidater.

I løbet af de seks dage op til valget vil han tale ved 11 valgmøder i otte stater i et forsøg på at få de republikanske vælgere til valglokalerne.

Præsidenten er onsdag aften amerikansk tid i Florida.

Dernæst besøger Trump delstaterne Indiana, Missouri, Tennessee, Georgia, Ohio, Montana og West Virginia inden valget på tirsdag.

