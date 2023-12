I 2021 mødte 172 mennesker op for at deltage i et ultraløb i det nordøstlige Kina.

21 kom aldrig hjem igen.

Nu er fem mennesker blevet idømt fængselsstraffe for deres rolle i planlægningen af det fatale event, der chokerede løbeverdenen for snart tre år siden.

Det rapporterer det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

I et bjergrigt område i provinsen Gansu måtte mange af ultraløbets deltagere løbe for livet, da både hagl, isslag og kraftig vind ramte ruten.

Distancen for dem, der gennemførte, var på svimlende 100 kilometer i løbesko.

Men de barske forhold fik således flere til at falde fra, blive dårligere eller simpelthen miste livet.

»Deltagerne led af fysisk ubehag og varmetab på grund af det pludselige fald i lufttemperaturen. Nogle af deltagerne blev meldt savnet, og løbet blev standset,« rapporterede det kinesiske nyhedsbureau Xinhua i 2021 i forbindelse med det fatale løb.

De fem personer, der nu har fået fængselsstraffe mellem tre år og fem et halvt år, er blevet dømt for 'organisering af et storstilet event, der førte til en væsentlig sikkerhedsulykke.

Ekstremsport og langdistanceløb er blevet stigende populært i Kina i de seneste år. Ulykken i 2021 fik dog flere til at kalde på strammere regler og lovgivning på området.