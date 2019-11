Et maleri af Pierre Soulages, der snart fylder 100 år, er solgt for over 70 millioner kroner på en auktion.

Den franske kunstner Pierre Soulages har i en alder af 99 år sat rekord for sit hidtil dyreste maleri solgt på en auktion.

Det skete, da et Soulages-maleri fra 1960 onsdag blev solgt for 9,6 millioner euro i et auktionshus i Paris. Det svarer til over 70 millioner kroner.

Pierre Soulages fylder 100 år juleaftensdag og er fortsat aktiv som maler.

Han besluttede sig i slutningen af 1970'erne for stort set udelukkende at bruge farven sort i sine malerier. Han omtales ifølge nyhedsbureauet AFP derfor blandt andet som "de sorte maleriers mester".

Værket, der blev solgt onsdag, bestod da også af flere tykke sorte striber.

Den tidligere franske præsident François Hollande har tidligere omtalt Soulages som "verdens største nulevende kunstner".

Soulages fortalte i et interview med AFP tidligere i år, at han brænder sine malerier, medmindre han er 100 procent tilfreds.

- Jeg brænder maleriet udenfor. Hvis det er middelmådigt, så ryger det ud, lød det fra den snart 100-årige kunstner.

Hans senest solgte maleri var blevet vurderet til seks millioner euro.

Efter en budkrig, der også involverede asiatiske og amerikanske samlere, "vil værket endelig blive tilføjet en europæisk samling".

Det oplyser Julie Ralli fra auktionshuset Tajan.

Soulages-maleriet blev oprindeligt købt af James Johnson Sweeney, der har været inspektør på New Yorks Museum of Modern Art og direktør ved Guggenheim-museet. Det var været hos Sweeneys familie indtil nu.

Det verdenskendte franske museum Louvre åbner 11. december dørene for en omfattende udstilling, der hylder Soulages' karriere.

