En sjælden gæst er skyllet op på stranden i Cape Town i Sydafrika. De små dyr, på tre centimeters længde, blev opdaget af en ældre kvinde, der gik tur på stranden Fish Hoek Beach.

Det var en blå drage, der kaldes 'den smukkeste dræber i havet'. Øgenavnet har den fået på grund af sit potentielt dødelige stik.

Der var faktisk skyllet en masse blå drager op på stranden. Så mange, at hun tog billeder af dem. Det skriver den engelske avis The Sun.

Det latinske navn er Glaucus Atlanticus. De lever af at æde de dødeligt giftige portugisiske orlogsmænd og andre giftige sødyr.

De bemærkelsesværdige blå drager kan faktisk optage de celler, der stikker, og opbevare dem i en koncentreret form. Det gør dets eget stik meget farligere end dets bytte.

De typiske symptomer på et stik af en blå drage er kvalme, opkast og akut allergisk kontakteksem.

Maria Wagener hedder den ældre kvinde, som fandt de op til tre centimeter lange dyr. Hun hjælper ofte strandede søstjerner tilbage i havet, men blev heldigvis stoppet af sit instinkt, der sagde, at de blå drager kunne være farlige.

»Jeg har aldrig set dem før, og jeg har levet nær denne strand det meste af mit liv,« siger hun. »Jeg rørte ikke ved dem!«

De blå drager blev opdaget på stranden i Sydafrika af Maria Wagener. Foto: Facebook / Fish Hoek Beach Vis mere De blå drager blev opdaget på stranden i Sydafrika af Maria Wagener. Foto: Facebook / Fish Hoek Beach

Fru Wagener fortæller, at hun nok fandt omkring 20 blå drager på stranden, men at der godt kunne have været flere.

Hun har delt sine fotos fra stranden på sin Facebook-side, Fish Hoek Beach.