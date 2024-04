Smilene var store, og de høflige fraser blev gengældt flere gange, da de kort mødtes i København mandag.

Men kradser man lidt under den pæne jakkesæt-beklædte overflade, så er uenighederne mellem den danske og den ungarske udenrigsminister store på ét specifikt punkt.

Det er naturligvis, når snakken falder på støtte – eller mangel på samme – til Ukraine.

Lars Løkke Rasmussen (M) var vært ved et kort pressemøde med sin ungarske kollega, Péter Szijjártó, i Udenrigsministeriet.

Her kom Lars Løkke Rasmussen selv indledningsvis ind på, at man har mange fælles interesser med Ungarn – specielt når det kommer til handel – men synet på en løsning af krigen i Ukraine var ikke en af dem.

Péter Szijjártó kom ikke selv ind på Ukraine.

Men direkte adspurgt af B.T. gjorde udenrigsministeren det helt klart, at den ungarske regering mener, der skal helt andre løsninger til i Ukraine end det, et flertal af EU-lande mener.

»For os at se kan ingen af de to (Ukraine og Rusland, red.) vinde krigen. De europæiske politikere, som havde håbet på, at Ukraine kunne vinde krigen på slagmarken, havde ikke ret,« sagde den ungarske udenrigsminister, der uddybede:

»Hvis ingen kan vinde krigen, som de ønsker, så må løsningen være forhandlinger med hinanden. Så for os handler det ikke om, de skal indlede forhandlinger, men hvornår det skal ske. Og jo før, det sker, des færre personer vil dø og des mindre ødelæggelse vil der finde sted,« forklarede Péter Szijjártó, som B.T. ikke nåede at spørge, hvorvidt det vil betyde, at Ukraine potentielt skal opgive besat territorium.

Netop den ungarske holdning har gennem et stykke tid været upopulær i EU. Også herhjemme.

Ungarn har længe været modstander af yderligere militær støtte til Ukraine.

I en tid blokerede premierminister Viktor Orbán for mere EU-støtte, men gav sig til sidst efter intensivt pres og et løfte om, at militær hjælp til nabolandet skal genbekræftes årligt.

Til det korte pressemøde mandag var det helt andre toner fra Lars Løkke Rasmussen.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Ungarns udenrigsminister Péter Szijjártó i Udenrigsministeriet mandag. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Ungarns udenrigsminister Péter Szijjártó i Udenrigsministeriet mandag. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Han kunne blandt andet fortælle, at han anser det for at være en prioritet for EU-landende at hjælpe Ukraine med at beskytte sig selv mod russiske angreb.

Den pointe kom Lars Løkke Rasmussen også med i et interview med B.T. i sidste uge.

»Det er vel på to fronter, synes jeg i særlig grad. Der mangler jo helt klart noget luftforsvar, der gør, at man i højere grad kan beskytte de store byer og de kritiske infrastrukturanlæg, så landet kan fungere optimalt,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

»Og så er det klart, at der så mangler noget ammunition, der kan give noget slagkraft i forhold til at genvinde noget territorium,« uddybede han.

I selvsamme interview kom Lars Løkke Rasmussen også ind på de problemer, Ukraine oftere oplever med lande som eksempelvis Ungarn, men også Slovakiet, som inden for det sidste halve år har valgt både en premierminister og præsident, som er mere prorussisk.

På spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine nu også er presset af lande som netop Ungarn og Slovakiet, svarede den danske udenrigsminister:

»Nej, sådan vil jeg ikke udtrykke det. Det er jo rigtigt, at der har været nuancer i tilgangen til det i en EU-sammenhæng, men det har jo ikke rokket ved, at EU har leveret,« forklarede Lars Løkke Rasmussen og uddybede så:

»Og så er det jo rigtigt, at hvis man skal sige det diplomatisk, så er det ikke Ungarn, der har trukket den militære støtte frem. Men de har omvendt heller ikke spændt ben for den.«

Den ungarske udenrigsministers besøg i Danmark mandag kom som et led i forberedelsen til, at landet overtager EU-formandskabet senere på året.