Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man kan hurtigt komme i modvind på sociale medier.

Det må den republikanske senator Lauren Boebert fra Colorado formentlig indse, hvis hun ikke allerede var klar over det, ovenpå et særligt tweet under Joe Bidens 'state of the union'-tale til Kongressen tirsdag.

Det rapporterer Yahoo News.

Her citerede Lauren Boebert, som blev genvalgt ved midtvejsvalget for tre måneder siden, fra præsidentens tale.

'Da skolerne blev lukket'- Biden,' indleder hun sit tweet.

'Hey Joe, DU LUKKEDE DEM', tilføjer Lauren Boebert i samme besked.

“When schools were closed.” - Biden



Hey Joe, YOU CLOSED THEM! — Lauren Boebert (@laurenboebert) February 8, 2023

Joe Biden havde i sin tale blandt andet været omkring coronapandemien, hvor han havde sagt:

»Midt i covid-krisen, hvor skoler blev lukket, og vi lukkede alting ned, så lad os anerkende, hvor langt vi nåede i kampen mod selve pandemien.«

Og nu kommer balladen for Lauren Boebert.

For internettet glemmer jo aldrig. Heller ikke, hvem der faktisk var præsident, da amerikanske skoler blev lukket og eleverne sendt hjem for at blive undervist online.

Det var ikke Joe Biden. Det var faktisk republikaneren Donald Trump.

Og det har brugere på Twitter ikke været sene til at fortælle Lauren Boebert – ikke alle på en lige høflig facon, kan man tilføje:

'For at forstå, hvad Amerika er blevet til, skal man bare indse, at Boebert blev genvalgt'

'Joe Biden, tidsrejsende'

'Hvis idioti var brændbart, kunne du drive et kraftværk med dette tweet og riste skumfiduser på kullene'

'Skrigende hyæne synes uvidende om, at Trump var præsident i 2020, da skolerne blev lukket'

'Kære Lauren Boebert, jeg ved, at to år kan være lang tid at huske på ting, men præsident Biden beordrede ingen lockdowns'

'Mine damer og herrer, vi har en vider. Det dummeste, jeg har hørt hele året'

Der er lige nu registreret 15.200 svar til Lauren Boeberts tweet, som har 3,2 millioner visninger. Herudover er det blevet retweetet og citattweetet mere end 5.000 gange.

Hos Twitter har man tilføjet en note under tweetet, hvor man bemærker, at coronapandemien fremtvang en næsten total nedlukning af skolebygninger i foråret 2020.

Man skriver også, at den daværende præsident Donald Trump havde bekræftet overfor medier, at skolenedlukninger var en beslutning truffet af guvernørerne i de enkelte delstater.