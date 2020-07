En familie var egentlig bare taget på stranden for at slikke sol på øen El Hierro, en af De Kanariske Øer, som er en del af Spanien.

I stedet fandt de menneskeknogler efter at have gravet i sandet på stranden Arenas Blancas, der også er kendt som Hvide Sand.

Den grusomme opdagelse blev gjort af en spansk familie, der netop havde bredt håndklæderne ud i sandet. Det skriver The Sun.

Guacimara Gonzalez fortæller om det chokerende fund:

»Vores familie var samlet på stranden, da min bror Joel følte noget underligt under håndklædet.«

»Vi troede, det var en slags konkylie, og begyndte at grave løs i sandet med vores bare hænder.«

»Joel gravede en kæbe op, og vi troede, at det var et dyr, så vi begyndte at grave andre knogler fri. Men pludselig opdagede vi, at det var et menneske, da vi fandt et kranium.«

»Der var også rester af kul, så vi blev bange og ringede til politiet.«

Der blev fundet flere knogler lørdag, og det er blevet bekræftet, at de også stammer fra mennesker.

Civilgardens efterforskere er i gang med at fastslå, om knoglerne stammer fra en mand eller en kvinde.

Stranden, hvor fundet blev gjort, ligger på den nordøstlige del af El Hierro, nær den fjerntliggende by La Frontera. Det er øens eneste sandfyldte strand.

Der er blevet fundet et kranium, et kæbeben og en del andre knogler.