En norsk mand i 20'erne blev angiveligt opfordret til at dræbe en anden mand på en online forum.

Søndag aften blev en ung mand fundet død på en adresse i den norske by Sandnes nær Stavanger. Anmelderen, en mand i 20'eren, blev umiddelbart efter anholdt og sigtet for drabet.

Siden har han ifølge TV 2 Norge erkendt, at han stod bag drabet og forklaret, at han bare få timer inden skrev på et forum, at han ville dræbe den pågældende person, og at han skulle drikke sig mod til.

Men i stedet for at tale ham fra det, var der ifølge TV 2 Norge flere personer, der anonymt opfordrede manden til at gennemføre handlingen.

Ifølge mediet skrev personerne blandt andet 'held og lykke' og 'gør det', mens andre efterspurgte billeder og livesending af drabet, da den sigtede lagde et billede ud af den genstand, han ville dræbe manden med.

Blandt beskederne, der blev skrevet i løbet af halvanden time, lød det blandt andet:

'Hvis dette er ægte, har vi drevet en mand til drab.'

Det vides imidlertid ikke, om den sigtede nogensinde så de anonyme personers beskeder, eller om de havde nogen betydning for selve gerningen, men mandens forsvarer fortæller, at beskederne har været en del af afhøringen.

»Men det ønsker jeg ikke at gå detaljer om. Det er selvsagt et centralt tema i den videre efterforskning,« siger Vegard Furdal Bråstei til TV 2 Norge.

Politiet har en formodning om, at de to personer kendte hinanden. De har imidlertid ikke ønsket at gå i detaljer om, hvilken relation, de havde til hinanden.