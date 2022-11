Lyt til artiklen

»De gjorde grin af mig og sagde, at jeg var ligesom Jeffrey Dahmer (seriemorder fra USA, red.),« stod der i det manifest, den 31-årige Walmart-morder Andre Bing efterlod sig, efter han slog seks kollegaer ihjel i Walmart tirsdag.

Det skriver NY Post.

»Undskyld alle sammen, men jeg planlagde det ikke. Jeg lover, at tingene skete, som blev jeg ledet af Satan«

Tirsdag slog han seks af sine kollegaer ihjel i pauserummet i Walmart, da deres nattevagt skulle til at begyndte.

Manifestet blev frigivet af politiet i Chesapeake, Virginia. Det blev opdaget under en retsmedicinsk analyse af Andre Bings telefon efter massakren, der endte med, at gerningsmanden tog sit eget liv.

Ifølge embedsmænd havde Bing ikke tidligere begået noget kriminelt, og af samme grund havde han nemt kunnet købe den 9mm pistol, som han brugte til massakren, morgenen inden den fandt sted.

Bing undskyldte sine handlinger i sit manifest, hvor han også bebrejdede andre for at have hånet ham.

»Min egentligt hensigt var ikke at slå nogen ihjel. Tro det eller ej. Jeg er faktisk et af de mest kærlige mennesker i verden, hvis I ville have lært mig at kende,« skrev han blandt andet.

Han afslutter manifestet med et håb om at få Guds tilgivelse.

Efter skyderiet i Walmart er en tidligere facebook-statusopdatering fra Andre Bings bror kommet frem.

I statusopdateringen fra 2017 udtrykte broderen Pervis Bing bekymring for Walmartmorderens mentale helbred. Ifølge broderen led Andre Bing af paranoid skizofreni.

Andre Bings kollegaer fortalte, at han havde ry for at være aggressiv og fjendtlig, men samtidig som en, der godt kunne håndtere det stressende arbejde.

Andre Bings ofre var i alderen fra 16 til 70 år.