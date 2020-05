De kunne måske lære af dansk politi. De kan i hvert fald lave kridtafgrænsninger på græsset ved Islands Brygge i København, så vi alle kan holde afstand.

Men myndighederne i Miami, Florida har lukket en meget besøgt park for anden gang på syv uger. Næsten 9.000 mennesker gik omkring uden at bære de ansigtsmasker, som var blevet påbudt.

Parken nåede kun at have lågerne åbne i fem dage. Det skriver New York Post.

Den hedder South Pointe Park og var egentlig blevet åbnet onsdag, ligesom mange andre grønne områder i byen. De var ellers blevet lukket for over seks uger siden for at stoppe spredningen af coronavirus.

De var blandt andet opsat liner i South Pointe Park, der var åbent fra onsdag til mandag. Så blev parken lukket igen. Foto: Cliff Hawkins

Som en del af begrundelsen for at åbne parken sagde borgmester Carlos Gimenez, at alle besøgende skulle bære ansigtsmasker. Den beslutning blev stort set ignoreret af de mange, der gik tur i South Pointe Park.

I perioden fra onsdag til søndag blev der uddelt 8.880 mundtlige advarsler til folk, der så stort på kravet om ansigtsmasker. Det citerer avisen Miami Herald politiet for.

Flest advarsler blev der givet i weekenden. 5.261 stykker blev antallet, selv om myndighederne ovenikøbet havde lukket for parkeringspladsen i et forsøg på at kontrollere folk.

Jimmy Morales, der administrerer parkerne i Miami, siger, at de øvrige parker alle genåbnede i god ro og orden. Men South Pointe Park 'er den mest ekstreme undtagelse'.

Unge mænd cykler forbi en fontæne i South Pointe Park. Foto: Cliff Hawkins

»Vi har haft ansatte på arbejde i parken, som opfordrede folk til at følge reglerne. Men de blev mødt med fjendtlighed og af folk, som ikke havde i sinde at følge de regler, der var sat op,« siger Jimmy Morales til New York Post og tilføjer:

»Vi havde ikke andet valg end at lukke for adgang til parken igen.«