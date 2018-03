Det kan af og til betale sig at rydde ud i gemmerne, for måske finder man guld. Det var tilfældet for en amerikansk familie, som for to år siden fandt syv værdifulde baseballkort med legenden Ty Cobb, som viste sig at være aldeles indbringende.

De syv kort indbragte familien godt 17 millioner kroner, da de blev solgt, og nu har endnu et lykketræf ramt samme familie. Endnu et baseball-kort er nemlig dukket op.

Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbureauet AP.

De kort familien fandt, da de ryddede op i bedstefaderens hus for to år siden, var trykt mellem 1909 og 1911, og det kort, man nu har fundet, tilhører samme sæt og er blevet vurderet til 250.000 dollars, svarende til cirka 1,5 millioner danske kroner. Og det var vel og mærke for ét kort.

Ifølge Joe Orlando, der er direktør for Professionel Sports Authenticator i Newport Beach i Californien, hvor man har verificeret det nye kort og vurderet det, er fundet ganske usædvanligt.

»Det første fund var et virkeligt chok for dem. De stoppede oprydningen i en periode. Senere vidste de, hvad de ledte efter, og i en støvet æske mellem to bøger, var der endnu et,« forklarer Joe Orlando til AP og tilføjer, at bedstefaderen, som oprindeligt ejede baseball-kortene, ikke engang vidste, at han ejede noget af værdi og sandsynligvis havde fået kortene med, da han købte tobak.

Familien ønsker at være anonyme, men har valgt at beholde det nyfundne baseball-kort som et minde.

Ty Cobb var en amerikansk baseballspiller, der blev født i i 1886 og gennem sin karriere blandt andet spillede 22 sæsoner for Detroit Tigers.