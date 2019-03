Når det, der minder om dommedag ramler ned i scenerne til 'Bird Box'-filmen på Netflix, er der scener fra virkelighedens kaos med.

Streamningtjenesten har brugt billeder fra en togulykke i den canadiske by Lac-Mégantic, hvor et godstog med olie kørte af sporet og eksploderede. 47 mennesker mistede livet, mens størstedelen af byens centrum blev ødelagt som følge af ulykken.

Men efter klager fra pårørende og politikere i Canada har streamningtjenesten nu besluttet at fjerne billederne fra filmen, der er instrueret af danske Susanne Bier.

Netflix bekræfter over for BBC, at det sammen med producerne er blevet besluttet af klippene fra ulykken skal udskiftes:

'Vi er kede af den sorg, det har forårsaget i Lac-Mégantic-befolkningen,' lyder det ifølge BBC i udtalelsen, der dog ikke kommer med nogen begrundelse for beslutningen.

Billederne fra ulykken kommer tidligt i ‘Bird Box’ for at vise et apokalyptisk angreb og vil i følge Netflix først blive fjernet efter flere uger.

Politikerne i nærområdet forlangte både at få billederne fjernet men også en kompensation til de pårørende. Kravet resulterede dog i første omgang kun i et brev til kulturministeren for Québec, som er den region, hvor togulykken skete. Her udtrykte tjenesten forståelse for befolkningens reaktion.

De pårørende til de afdøde i den canadiske togulykke har også tidligere kunnet blive konfronteret med billeder fra ulykken i en tv-serie. For man har også kunnet se billederne i tredje sæson af den canadisk-amerikanske science fiction-serie 'Travelers'.

Her blev billederne fra togulykken brugt til at illustrere et atombombeangreb i London.

Billederne blev dog ifølge BBC fjernet, da det blev opdaget tilbage i januar, og produktionsselskabet bag, Peacock Alley Entertainment, undskyldte til de berørte.

Folkene bag de to produktioner har dog ikke på forhånd været klar over, hvor billederne kom fra, da de er købt af et eksternt firma.

Filmen er den mest streamede i Netflix' historie med over 45 millioner visninger den første uge.