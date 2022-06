Lyt til artiklen

Det anslås, at 9,5 millioner mennesker bor på steder i Brasilien, der er udsat for jordskred. Det er godt og vel halvanden gang så mange mennesker, som bor i Danmark.

Mange af dem bor i de såkaldte 'favelaer'. Det er fattige områder, uden basale ting som toiletter.

I den brasilianske by Recife har de store problemer med bare at sove. Jordskred i området har kostet 120 liv de seneste dage.

»Vi har børn, vi har alle vores ting inde i huset. Vi er vågne indtil daggry, vi er nemlig bange for, at bakken vil falde ned over os,« siger den arbejdsløse Claudia do Rosario til nyhedsbureauet AFP.

En kvinde hilser på brandfolkene ved jordskreddet i Recife, Brasilien. Foto: SERGIO MARANHAO Vis mere En kvinde hilser på brandfolkene ved jordskreddet i Recife, Brasilien. Foto: SERGIO MARANHAO

Et par gader væk fra hendes område i Vila dos Milagres, så styrtede regnen ned i sidste weekend. Det betød jordskred, der ødelagde alting på deres vej. Adskillige huse blev simpelthen begravet.

Hvis regnen kommer tilbage med samme kraft, så frygter den 43-årige for, at det samme vil ske med hendes hus.

Brandfolk, ansatte i byen og andre myndighedspersoner søgte onsdag stadig efter overlevende.

Borgmesterkontoret i Recife har sat en telefonlinje op, så folk kan rapportere hændelser ind.

Jordskreddene kom i nattens løb fredag og lørdag morgen. Der faldt 70 procent af den månedlige regn for hele maj måned i visse dele af den regionale hovedstad.

Recife er hovedstad i den nordøstlige stat Pernambuco, og derfra kom der en opdatering af dødstallet onsdag. 120 omkomne, og 7.312 mennesker har mistet deres hjem.

Eksperterne siger, at sådanne tragedier skyldes en kombination af heftigt regnvejr – kombineret med dårligt byggeri, på steder med høj risiko. Det kan for eksempel være på en bjergside.