De er vrede – for ikke at sige rasende.

Bagmanden til bomberne, som dræbte over 200 på den indonesiske ø Bali i 2002, skal løslades tidligere end forventet.

Tre unge danske studerende omkom ved bombningen sammen med 199 andre fra 21 forskellige lande.

Næsten to årtier efter bomberne, som gav Thiolina Ferawaty Marpaung permanente øjenskader, får nyheden om, at bombemanden måske skal løslades tidligere, nye traumer til at opstå. Det skriver AFP.

Indonesiens seneste nedsættelse af Umar Pateks fængselsstraf betyder, at bombemanden kan prøveløslades, inden landet markerer 20-års dagen for angrebet i oktober.

Nyheden blev for øvrigt afsløret i sidste uge af den australske premierminister, Anthony Albanese, og senere bekræftet af nyhedsbureauet AFP.

»Det er ikke, fordi jeg ikke respekterer andre menneskers ret, men han har altså såret mange overlevende og deres familier med sin onde og inhumane opførsel,« siger Marpaung til AFP.

Lugten af røg vækker minderne til live hos Marpaung. Minderne om den store eksplosion, som sendte glas ind i hendes øjne.

Umar Patek skal blive i fængslet, mener hun.

»Vær venlig at lade ham blive i fængslet. Det fortjener han – for at være en terrorist. Ikke en kyllingetyv, som vi lettere kan tilgive,« sagde den 47-årige.

Indonesien oplyser derimod, at Patek har opgivet sin ekstremistiske overbevisning, efter at han har deltaget i et afradikaliseringsprogram.

Han fik sin fængselsdom reduceret 17. august, og han har siddet i fængsel i ti år. Begrundelsen har været god opførsel.

Angrebene på en natklub og en bar var de mest dødelige i indonesisk historie. En del skyldige bag bombesprængningen blev henrettet i 2008 efter en lang retssag.

Patek blev fundet skyldig i at have fremstillet bomberne, men han blev først fanget efter næsten ti år på flugt.

Anklagerne gik efter at få ham idømt livsvarigt fængsel. Men den 52-årige slap med 20 år, fordi han udtrykte anger under retssagen i 2012.

Også i Australien, som mistede 88 ved bombeangrebet, er der vrede over nyheden om Pateks snarlige løsladelse.

Premierminister Anthony Albanese udtaler, at han kun har foragt og afsky for Patek. En tidligere løsladelse vil bare genoplive traumet hos ofrenes sørgende familier, siger han.