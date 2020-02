De er smarte de amerikanere – nogle gange lidt for smarte. Se bare denne sag fra Georgia.

Det gik således godt for den bande tyveknægte, der lod, som om de var berømte rapsangere og kørte rundt i en Rolls-Royce, mens de snød blandt andet hoteller for mere end 100.000 dollar.

Lige indtil de prøvede at snyde Fairfield Inn and Suites i Augusta, Georgia. Det skriver New York Post.

Gruppen fortalte hotellernes ansatte, at de arbejdede for underholdningsfirmaet Roc Nation, og de har fortalt mindst et hotel, at de var medlemmer af hiphopgruppen Wu-Tang Clan.

En Rolls-Royce Phantom. Foto: ERIC PIERMONT Vis mere En Rolls-Royce Phantom. Foto: ERIC PIERMONT

Tyveknægtene fik Atlantas Georgian Terrace Hotel – hotellet, hvor de medvirkende i 'Borte med blæsten' boede under filmens premiere i byen – til at tilbyde overnatninger til 45.000 dollar.

Hyatt Regency-hotellet i Atlanta oplyste til FBI, at gruppen ikke havde betalt deres gæld på 39.000 dollar.

De højtflyvende kriminelle kørte rundt i en Rolls-Royce Phantom. Den var lejet hos A-National Limousine, som også kunne skrive 60.000 dollar på tabskontoen.

Endelig mistede to pladestudier i Atlanta omkring 17.000 dollar.

Hyatt Regency i Atlanta. Foto: Google Street View Vis mere Hyatt Regency i Atlanta. Foto: Google Street View

Måden, de tog fusen på de mange mennesker på, var egentlig ikke særlig speciel. De brugte et stjålet kreditkort og havde også et falsk kreditkort.

Deres ihærdige forsøg fejlede dog, da de forsøgte at reservere 10 værelser til Roc Nation og Wu-Tang Clan på Fairfield Inn and Suites i Augusta.

En mistænksom hotelansat ringede til Roc Nation og fik at vide, at de ikke kendte til gruppen.

Da en af mændene, Aaron Barnes-Burgo, forsøgte at tjekke ind under Roc Nations-reservationen, så blev både han og dem, han var sammen med, stoppet af politifolk fra Richmond County.

Barnes-Burgo og Walker Washington blev taget med på stationen og sigtet for bedrageri og identitetstyveri.

Virkelighedens Wu-Tang Clan er en amerikansk hiphopgruppe, der blev grundlagt i New York i 1992. De har ingen relation til denne sag.