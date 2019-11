I den hede ørken i Dubai bliver der opdrættet tusindvis af laks. Det kan lyde som en vits, men det er ganske vist.

Det foregår i flere store indendørs tanke, hvor laksene drives frem fra de små slags, de har importeret fra Skotland, til store, salgbare laks, klar til supermarkedets frysebokse.

At opdrætte laks i ørkenen er nok noget, de færreste havde forestillet sig, mener Bader Bin Mubarak, der er chef for Dubais foreløbigt eneste fiskefarm.

»Men det er nøjagtigt det, vi gør i Dubai,« siger han.

Bader bin Mubarak, chef for fiskefarmen, går gennem hallen, hvor laksen opdrættes.

Inde på fabrikken går fiskene i fire store tanke. Vandtemperaturen skifter, så laksene har den bedste chance for at klare sig.

»Vi laver solopgang, solnedgang, tidevand, en stærk strøm eller en simpel flodstrøm. Vi har sågar dybt vandt og lavt vand,« fortæller Mubarak til nyhedsbureauet AFP.

Det var noget af en opgave at bygge fiskefarmen i den sydlige ende af emiratet.

Laks lever normalt i koldt vandt, f.eks. ud for Alaska eller Norge. Derfor er det noget af en bedrift at opdrætte laksen i et land, hvor temperaturen udenfor kan nå op på 45 grader celsius.

Her ses udsigten over fiskefarmen i Dubai.

»At skabe de rigtige forhold for laksen, var det sværeste,« fortæller Mubarak.

Fiskefarmen købte 40.000 unge fisk fra en udklækningsanstalt i Skotland og tusinde æg fra Island. De udgjorde 'startkapitalen' for farmen.

Laks bliver født i ferskvand, men lever i saltvand hele livet, indtil de vender tilbage til ferskvandet for at gyde.

Hver måned sender farmen mellem 10.000 og 15.000 kg laks ud til forbrugerne.

Bader bin Mubarak, chef for fiskefarmen i Dubai, den eneste i De Forenede Arabiske Emirater, med en velvoksen laks.

Den blev oprettet i 2013, oprindeligt for at opdrætte laks og japanske fisk til at lave sushi af.

Tekniske problemer har gjort det svært at opdrætte andet end laks, men den produktion går fint og forsyner Dubai og resten af de Forenede Arabiske Emirater.

»Emiraterne importerer omkring 92 procent af den fisk, de forbruger, fra udlandet.

Målet er, at vi en dag kan klare det hele, så vi har fødevaresikkerhed,« siger Mubarak.

En medarbejder giver laksene foder.

Det umiddelbare mål for emiraternes eneste fiskefarm er, at de kan dække 50 procent af landets behov inden for et par år.

De begyndte at sælge deres laks i supermarkederne i april måned i år.