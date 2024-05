Robert De Niro havde ikke meget til overs for Donald Trump, da han mødte op foran retsbygning i New York.

Den amerikanske skuespiller Robert De Niro mødte tirsdag op foran den retsbygning i New York, hvor de afsluttende bemærkninger i Donald Trumps såkaldte tys-tys-sag i dag bliver præsenteret.

Her kaldte han Donald Trump for en klovn, der er i gang med at ødelægge det amerikanske demokrati.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Robert De Niro har i flere år åbent støttet Demokraterne.

Skuespilleren var ikke mødt op foran retsbygningen alene. Med sig havde han en række demokratiske støtter, der ønsker den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, genvalgt.

Robert De Niro henviste foran retsbygningen til, hvordan mange ifølge skuespilleren i begyndelsen opfattede det som en vittighed, da Trump annoncerede, at han ville stille op til præsidentvalget i 2016.

- Vi har glemt de lektioner, som historien var givet os, når andre klovne, der ikke blev taget alvorligt, endte med at blive ondskabsfulde diktatorer.

- Vi har med Trump fået en ny chance, og der er ingen, der griner nu. Det er nu, vi skal sætte en stopper for ham ved at stemme ham ud en gang for alle, sagde De Niro.

Skuespilleren fortalte desuden, at han mener, at der er risiko for, at Trump, hvis han genvælges, vil fjerne borgernes frihedsrettigheder.

- Hvis han bliver valgt, kan jeg sige dig, at han aldrig kommer til at forlade det (præsidentembedet, red.), sagde han.

En række Trump-støtter var ligesom De Niro mødt op foran retsbygningen.

En talsperson for Trump-kampagnen tog efter skuespilleren ordet og sagde, at De Niros optrin var et udtryk for desperation hos Bidens kampagnehold.

- Joe Biden kommer til at tabe valget. Donald Trump fortsætter med at stige i meningsmålingerne. Og det bedste, Biden kan præstere, er en afdanket skuespiller, sagde en anden talsperson for Trump-kampagnen.

En meningsmåling foretaget af instituttet Ipsos, som Reuters har bragt, viser, at der i øjeblikket er dødt løb mellem Donald Trump og Joe Biden.

Det er den 5. november, at amerikanerne skal til stemmeurnerne for at beslutte, hvem der skal være den kommende amerikanske præsident.

/ritzau/