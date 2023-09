Hun mødte ham første gang, da hun var 17 år og deltager i en skønhedskonkurrence.

Nu er hun blevet sat på fri fod efter at have afsonet en fængselsdom for sin rolle i sin mands kriminelle milliardimperium.

Der er tale om den 34-årige Emma Coronel, skriver CNN.

Hvis hendes navn ikke siger dig så meget, så gør hendes ægtemands måske.

Her ses Joaquin 'El Chapo' Guzman under sin anholdelse i 2016. Foto: Alfredo Estrella/AFP/Ritzau Scanpix

Han er nemlig den 66-årige Joaquin Guzman – også kendt som 'El Chapo' – en berygtet mexicansk narkobaron og tidligere leder af Sinaloa-kartellet, der blandt andet sendte tonsvis af kokain, heroin, amfetamin og marihuana til USA.

Af den grund er han af USA blevet betegnet som 'narkoverdenens godfather'.

Han formåede at skabe endnu mere furore om sit navn, da han to gange lykkedes med at flygte fra fængsler.

Første gang i 2001 i en vogn med vasketøj, hvor han formåede at være på fri fod i 13 år, før han blev fanget igen, og anden gang i 2015 gennem en 1,5 kilometer lang gravet tunnel.

Emma Coronel ses her møde op i retten i 2019. Foto: Spencer Platt/AFP/Ritzau Scanpix

Han afsoner nu en livstidsdom i et højsikret fængsel i den amerikanske delstat Colorado for blandt andet narkosmugling og drab.

De to mødte ifølge BBC hinanden, da Emma Coronel, der har amerikansk og mexicansk statsborgerskab – var 17 år og deltog i en lokal skønhedskonkurrence.

Hendes far, Inés Coronel, var et højtstående medlem af Sinaloa-kartellet.

Da Emma Coronel var 18, holdt parret en ceremoni, hvor de 'formaliserede' deres forhold, men det står ikke klart, om deres ægteskab nogensinde blev officielt registreret hos de mexicanske myndigheder.

Joaquin 'El Chapo' Guzman ses her blive anholdt efter sin mangeårige flugt tilbage i 2014. Foto: Eduardo Verdugo/AP/Ritzau Scanpix

I 2011 kom deres tvillingedøtre til verden.

Et årti senere endte Emma Coronel selv på anklagebænken, hvor anklagerne blandt andet hævdede, at hun havde spillet en nøglerolle i sin mands flugt.

Hun blev også anklaget for at have fungeret som budbringer for sin mand – både mens han var på flugt og bag tremmer, hvor hun videregav ordrer til hans kartelløjtnanter og til hans sønner med hans tidligere koner, som er kendt som 'Chapitos' ('Små Chapos').

Hun endte med at erklære sig skyldig i narkohandel og hvidvaskning af penge.

Emma Coronel ses her under en retssag i 2019. Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix

Dommen lød i første gang på tre års fængsel, men den blev efterfølgende sænket – hvorfor hun onsdag nu igen kan kalde sig en fri kvinde.

»Vi kan bekræfte, at Emma Coronel Aispuro blev løsladt fra Federal Bureau of Prisons (FBOP) i dag, den 13. september 2023,« oplyste en talsmand, Randilee Giamusso, onsdag i mail til CNN.

Det vides ikke, hvad hendes planer er nu.