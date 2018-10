Myndighederne i byen Barron i Wisconsin, USA, håber på at samle op mod et par tusinde deltagere for at hjælpe til med eftersøgningen af en 13-årig pige.

13-årige Jayme Closs har været forsvundet siden den 15. oktober, skriver avisen New York Post.

Den dag blev begge pigens forældre, den 56-årige James Closs og hans 46-årige kone, Denise Closs, skudt og dræbt i deres hjem .

Efterforskerne tror, at Jayme Closs blev taget fra hjemmet nær Barron.

Den 13-årige Jayme Closs er stadig forsvundet fra sit hjem i Wisconsin, USA, hvor begge hendes forældre blev dræbt den 15 oktober. Foto: Office of the Attorney General, Wisconsin Deparment of Justice Vis mere Den 13-årige Jayme Closs er stadig forsvundet fra sit hjem i Wisconsin, USA, hvor begge hendes forældre blev dræbt den 15 oktober. Foto: Office of the Attorney General, Wisconsin Deparment of Justice

»Baseret på vores efterforskning indtil nu tror vi, at Jayme var i hjemmet, da drabene blev begået, og vi tror, at hun stadig er i fare,« har Barrons politichef Chris Fitzgerald udtalt.

»Hendes forædre er begge døde på grund af skudsår, det er derfor vi kalder det et mord, selv om vi ikke fandt noget pistol på stedet. Vi er derimod overbevist om, at Jayme var hjemme.

Det baserer vi på efterforskningen og delvist på grund af opkaldet til 911.«

Politiet i Barron County har modtaget over 400 tips om sagen. Men ingen af dem indikerer, at datteren på 13 år skulle være involveret i mordene.

Sheriffen i Barron County, Chris Fitzgerald, taler under en pressekonference om den 13-årige Jayme Closs. Foto: Jerry Holt / Star Tribune via AP Vis mere Sheriffen i Barron County, Chris Fitzgerald, taler under en pressekonference om den 13-årige Jayme Closs. Foto: Jerry Holt / Star Tribune via AP

»Vi er bare interesserede i at bringe Jayme hjem,« siger Chris Fitzgerald.

Flere tip til politiet har fået dem til at starte en ny eftersøgning tirsdag.

Myndighederne er også på udkig efter information om to køretøjer, der måske er blevet set nær Closs' familiehjem den nat, hvor mordene blev begået.

Den ene er en rød eller orange Dodge Challenger, den anden en sort Ford Edge eller Acura MDX. Sheriff Chris Fitzgerald kalder begge biler interessante, men uddyber det ikke.