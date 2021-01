De kæmper mod sne, frost og kulde.

Specialtrænede hunde og redningsmandskab forsøger i disse dage at finde de sidste ofre fra jordskreddet 30. december.

Næsten tre uger efter det voldsomme og fatale jordskred i den lille norske by Ask nord for Oslo, leder redningsmandskabet stadig efter de sidste omkomne.

Men ikke bare vejret er en udfordring for eftersøgningen:

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Også frygten for nye jordskred gør arbejdet både besværligt og farligt.

Men målet er at finde ofrene.

Det understregede politiets indsatsleder Mari Stoltenberg på et pressemøde mandag formiddag.

»Det er et omhyggeligt arbejde, og det kan tage lang tid. Vi er forberedte på en langvarig proces, men vi har håb om fund. Vi har stor forståelse for, at de efterladte trænger til svar. Og der skal ikke være nogen tvivl: Det er derfor, vi er her,« sagde hun ifølge Dagbladet.

Politiets indsatsleder Mari Stoltenberg på mandagens pressemøde. Foto: Heiko Junge

Forholdene i området er så vanskelige, at det er svenske redningseksperter fra den særlige USAR-styrke, der er specialiseret i eftersøgninger under farlige forhold, der står for den. Også norske hundeførere deltager.

Natten til onsdag 30. december blev Ask i Gjerdrum Kommune godt 50 kilometer nord for Oslo ramt at et voldsomt jordskred.

Syv mennesker mistede livet i tragedien, men tre personer er fortsat savnede.

Mari Stoltenberg bekræftede mandag, at politi og redningsmandskab er i gang med endnu en eftersøgning i området.

Foto: Heiko Junge

»Vi begynder i dag med en manuel indsats, lige som vi havde under redningsaktionen, med hundepatruljer, USAR-mandskab og så videre,« sagde hun.

Dagbladet skriver, at der de seneste dage har været relativt roligt i området, hvor jordskreddet fandt sted, efter et større efterskred natten til torsdag.

»Det er fortsat en forventet udvikling,« sagde indsatslederen.

Borgmester Anders Østensen udtrykte tilfredshed med eftersøgningen og håb om, at den snart bliver afsluttet.

»Vi har et intenst håb om, at de savnede kan blive fundet, både på vegne af de pårørende, men også for hele byen. Vi håber bare ikke, at vejret sætter for mange hindringer i vejen for den videre eftersøgning, og vi håber, de savnede kan blive fundet,« sagde lokalpolitikeren på pressemødet.