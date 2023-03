Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var en ret broget forsamling, der i denne uge mødtes under storslåede forhold i Moskva.

Men én afgørende ting havde den multinationale flok til fælles.

De er alle særdeles positive stemt over for Rusland, skriver Guardian. Og det gælder både barnebarnet efter en tidligere fransk præsident, den italienske prinsesse, det tidligere bulgarske parlamentsmedlem og den amerikanske filmstjerne. Blandt andre.

For med Pusjkinmuseet som ramme var der i den russiske hovedstad indkaldt til decideret kongres i 'Den internationale bevægelse af russofile'.

Steven Seagal foran 'Mir'-logoet, hvorunder der står 'Movement International Russophiles'. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Vis mere Steven Seagal foran 'Mir'-logoet, hvorunder der står 'Movement International Russophiles'. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Og fra scenen blev der igen og igen udtrykt ubetinget opbakning til både værtslandet og til den igangværende krig mod Ukraine.

»Jeg er 100 procent russofil og en million procent russisk,« som den nok mest kendte deltager, skuespilleren Steven Seagal eksempelvis udtrykte det, inden han fortalte om sine russiske forfædre og understregede, at »mere end end halvdelen af alle amerikanere elsker Rusland og ved, at de bliver løjet for«.

Formålet med kongressen, der fandt sted i tirsdags, var at promovere et positivt billede af Rusland i en tid, hvor »Vesten kollektivt set har spredt russofobi«.

Også fra russisk side var relativt kendte navne troppet op.

Et billede af den politiske ideolog Alexandr Dugin fra arrangementet. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Vis mere Et billede af den politiske ideolog Alexandr Dugin fra arrangementet. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Udenrigsminister Sergej Lavrov holdt tale, mens også den politiske ideolog Alexandr Dugin – betragtet som en indflydelsesrig inspirationskilde for præsident Vladimir Putin – også var til stede i museet.

De kunne høre den italienske prinsesse Vittoria Alliata di Villafranca, der også er kendt for at have oversat Tolkiens bøger, sige:

»Jeg er her for at vise, at der er andre mennesker i verden, der deler jeres syn på verden. Og det er med til at gøre det nemmere for en landsbyfrue fra Sicilien, der med forfærdelse må se konstatere, at hendes søn ønsker at gifte sig med en ko,« lød det.

Franske Pierre de Gaulle, der er barnebarn af Charles de Gaulle, der stod i spidsen for de franske styrker under Anden Verdenskrig og senere blev præsident, sagde:

»Jeg er her for at promovere fred og venskab,« sagde han:

»Min bedstefar havde et stort og intenst kendskab til både russiske ledere og det russiske folk. Så han var bevidst om interessen for og den geografiske nødvendighed af, at Europa og Frankrig skal alliere sig med Rusland,« lød hans udlægning.

Det tidligere bulgarske parlamentsmedlem Nikolay Malinov, der selv er omfattet er sanktioner på grund af sin tilknytning til Rusland sagde i forhold til krigen i Ukraine, at det er tid for »de lyse kræfter til at besejre mørkets kræfter«.