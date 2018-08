Den berømte, kinesiske kunstner Ai Weiweis studie i Beijing bliver revet ned, skriver han på Instagram.

Beijing. Myndighederne i Kina er angiveligt begyndt at rive den verdensberømte, kinesiske kunstner Ai Weiweis studie i Beijing ned.

Det oplyser den regeringskritiske kunstner på det sociale medie Instagram, skriver nyhedsbureauet AP.

Her har han lagt en video op, hvor en gravko smadrer vinduet på hans studie med navnet "Zouyou".

Ai Weiwei oplyser, at nedrivningen begyndte fredag uden forvarsel.

Studiet ligger i de nordøstlige forstæder til Beijing og har været Ai Weiweis primære arbejdssted siden 2006, selv om han de senere år hovedsageligt har holdt til i Europa.

Det er uklart, hvorvidt nedrivningen bevidst går efter den regeringskritiske kunstner.

Myndighederne i Beijing har revet store dele af forstæderne ned i de seneste år i et forsøg på at øge bygningernes sikkerhed. Men typisk bliver der givet flere dages varsel inden nedrivningerne, skriver AP.

Ai Weiwei er en fremtrædende kritiker af Kinas styre, og han blev i 2011 tilbageholdt i 81 dage og fik sit pas konfiskeret i fire år.

Han har med sin kunst blandt andet skabt opmærksomhed omkring overtrædelse af menneskerettigheder og korruption i Kina.

Den systemkritiske kunstner er desuden kendt for at lave dokumentarfilm og udstillinger om flygtningekrisen.

Han har vist stor interesse for de mange tusinder flygtninge og migranter, der sætter livet på spil for at nå til Europa.

I New York byggede han sidste år en lang række hegn for at sætte fokus på mure, der adskiller mennesker og markerer grænser.

I 2011 blev han udnævnt til verdens mest indflydelsesrige kunstner af det ansete tidsskrift Art Rewiew.

Begrundelsen lød blandt andet, at hans "magt og indflydelse hænger sammen med, at han i både værk og ord er blevet en katalysator for internationale politiske debatter".

/ritzau/