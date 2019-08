Selvom den sex- og pædofili-anklagede amerikanske milliardær, Jeffrey Epstein er død, lever sagen imod ham videre i bedste velgående.

Og over hele verden ryster rige, hvide mænd lige nu i bukserne.

Ifølge aviserne New York Times og The Sun førte den 66-årige Jeffrey Epstein nemlig en yderst omhyggelig dagbog. Ifølge The Sun kaldte Epstein bogen sin 'forsikrings police'. Og hvis dit navn står nævnt i én af disse bøger, så er nyhederne næppe gode.

»Hvis de troede, at Epstein tog sine hemmeligheder med i graven, så tager de fejl,« siger jurnalist Julie K. Brown fra avisen Miami Herald.

Jeffrey Epstein i retten.

I to årtier drev Epstein således ifølge anklagemyndigheden i New York er sex-ring, hvor piger helt ned til 14-års alderen blev misbrugt.

Ifølge Miami Herald inviterede Epstein andre rige mænd til at deltage i diverse sex-fester. Og ifølge over 1.200 retsdokumenter, som Miami Herald offentliggjorde i fredags - dagen før Epsteins selvmord, var gæstelisten opsigtsvækkende.

Donald Trump, Bill Clinton, OJ Simpson-advokat, Alen Dershowitz og Dronning Elizabeths næstældste søn Prins Andrew er således allerede dukket op på Jeffrey Epsteins 'sorte liste'.

Både før og efter Jeffrey Epsteins selvmord i et topsikret fængsel i Manhatten har disse kendte herrer haft travlt med at lægge afstand til den nu afdøde rigmand, der kunne se frem til at tilbringe resten af sit liv bag tremmer.

Her ses Englands Prins Andrew (2001) i selskab med ét af amerikanske Jeffrey Epsteins påståede sex-ofre, Virginia Roberts Giuffre. Nu lyder spørgsmålet 'hvor meget vidste Andrew og Epsteins andre kendte venner'. Til højre ses Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins nære veninde igennem mange år.

Præsident Donald Trump har ved flere lejligheder festet sammen med den pædofilianklagede amerikanske rigmand Jeffrey Epstein.

Men efter alt at dømme er afsløringernes tid langt fra forbi.

Således fortalte Julie K. Brown fra Miami Herald mandag, at der er 'yderligere tusindvis af dokumenter' på vej. Og ifølge ét af Jeffrey Epsteins påståede ofre er der bl.a. tale om følgende: 'endnu en prins', 'en præsident' og 'en kendt ejer af en fransk hotelkæde'.

Under ed har ét af Epsteins påståede ofre Virginia Giuffre (nu Roberts) ifølge Miami Herald fortalt, at Jeffrey Epstein tvang pigerne til at dyrke sex med én eller flere af disse kendte mænd.

Men indtil videre har det været påstand imod påstand.

Som advokat har Alan Dershowitz bl.a. forsvaret football-stjernenO.J. Simpson og Jeffrey Epstein. Nu har Dershowitz travlt med at forsvare sig selv - imod sex-anklager.

Bill Clinton var ved flere lejligheder passager på Jeffrey Epsteins privatfly.Den forhenværende pæsident benægter ethvert kendskab til Epsteins sex-udskejelser.

Prinse Andrew og Jeffrey Epstein er således blevet fotograferet under festlige forhold i både St. Tropez og Thailand. Men fra Buckingham Palace lyder det, at 'anklagerne er opdigtede'.

Donald Trump har tidligere udtalt, at Epstein er en 'festlig fyr'. De to festede i år 2000 sammen på Mar-a-Lago Hotel i Florida. Men i dag siger præsidenten 'jeg har ikke set ham i over ti år'.

Eks-præsident Bill Clinton er kendt som en kvindeglad herre. Det er ifølge bladet Vanity Fair bevist, at Clinton ved flere lejligheder var passager på Epsteins privatfly, der ifølge avisen The Guardian gik under navnet 'Lolita-ekspressen'. Men Bill Cliton fastholder, at hans kontakt til Epstein alene drejede sig om velgørenhedsarbejde.

Tidligere i år blev sagen imod Epstein genåbnet. Og selvom sagens hovedperson i fredags tog sit eget liv, så vil retten fortsat ske fyldest.

A protester holds up signs outside the courthouse ahead of a bail hearing in U.S. financier Jeffrey Epstein's sex trafficking case in New York City, U.S. July 15, 2019.

Før han i fredags tog sit eget liv var finansmand og universitetsprofessor Jeffrey Epstein anklaget for pædofili, kidnapning og sex-overgreb.

Således står dusinvis af påståede ofre klar til at sagsøge Epsteins bo, der angiveligt har en værdi af 3,5 milliarder kroner. Og om eventuelt medskyldige siger journalist Julie K. Brown:

»Hvis deres skyld kan bevises, så klapper fælden, uanset hvem de er.«