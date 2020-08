Coronaramte vil være sikret gratis behandling, hjemrejse og karantæneophold på Kanarieøerne.

De Kanariske Øer, som er en del af Spanien, vil dække turisters udgifter, hvis de bliver smittet med coronavirus under deres besøg.

Myndighederne i øgruppen har indgået en aftale med den spanske gren af den franske forsikringsgigant AXA, som betyder, at enhver turist, som testes positiv for covid-19 under sit ophold vil være sikret gratis behandling, gratis hjemrejse og gratis karantæneophold.

Det oplyser de lokale myndigheder i en erklæring onsdag.

- Kanarieøerne, som ligger nordvest for Afrikas kyst, er den første spanske region, hvor turister - både spanske og udenlandske, vil være garanteret disse former for gratis hjælp, hedder det i en pressemeddelelse fra den regionale turistchef, Yaiza Castilla.

Dækningen vil ikke gælde, hvis turisten på forhånd vidste, at han eller hun var smittet med covid-19. Og den vil kun blive aktiveret, hvis turisten ikke selv har en personlig forsikring, som kan dække udgifterne.

Turisme udgør omkring 35 procent af De Kanariske Øers økonomi. Britiske turister udgør en tredjedel af de besøgende på øerne.

Antallet af døde med coronavirus er nu på 28.499 i Spanien. Antallet af smittede, som også omfatter antistofprøver på personer, der er blevet raske, er steget til 305.767 fra 302.814, oplyser det spanske sundhedsministerium.

Schweiz satte onsdag Spanien på sin karantæneliste.

Tyskland fulgte fredag i sidste uge Storbritannien og føjede tre spanske regioner på en liste over "højrisikoområder" at rejse til.

Der er tale om regionerne Aragón, Navarra og Catalonien, hvor storbyen Barcelona ligger, i det nordlige Spanien. Hvis rejsende herfra ikke får foretaget en coronatest, får de besked på at gå i karantæne.

/ritzau/AFP