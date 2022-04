Han forudså, at Rusland ville invadere Ukraine, og forberedte sig på det.

Han står i spidsen for Ukraines militære succes på slagmarken, men langt de fleste kender ikke Valerij Zaluzjnyj, som nu er døbt 'Jern'-generalen.

Men hans indtil nu store militære succes har til gengæld givet genlyd verden over og vil formodentlig også skrive sig ind i historiebøgerne.

For hvis én enkeltperson skal have æren for Ukraines militære succes, så er det ham, skriver det amerikanske medie Politico i et portræt af Zaluzjnyj.

Når den 48-årige Zaluzjnyj, der er øverstkommanderende for Ukraines væbnede styrker, ikke har opnået stjernestatus, så skyldes det, at han ikke gør noget stort væsen af sig. Modsat præsident Zelenskyj har generalen ikke været i et konstant mediefokus.

På Zaluzjnyjs officielle Facebook-profil deler han heller ikke meget om sig selv. Det handler mest om hans soldater og forsvaret af Ukraine.

Selvom den altid tætklippede og korpulente general ikke markerer sig med de store armbevægelser, så er hans rolle ikke helt usynlig blandt ukrainerne.

I den ukrainske by Lviv har en restaurant lavet deres egen øl, som på etiketten hylder prominente ukrainere – herunder 'Jern'-generalen.

General Zaluzjnyj før et møde i Kyiv i oktober 2021. (Gleb Garanich/Pool Photo via AP) Foto: Gleb Garanich Vis mere General Zaluzjnyj før et møde i Kyiv i oktober 2021. (Gleb Garanich/Pool Photo via AP) Foto: Gleb Garanich

Vil man se mere til Valerij Zaluzjnyj, er det dog svært at opstøve et foto af ham i andet end uniform. Og med god grund.

Zaluzjnyj er født ind i den militære verden i 1973, hvor hans far var udstationeret i en by i det nordlige Ukraine. Nu sidder han selv på den absolutte top.

I et interview med militærmediet Armyinform har generalen ydmygt fortalt, at det var hans drøm at blive soldat, helt fra barnsben.

»Jeg troede aldrig, at jeg en dag ville blive general og nå så højt op i hierarkiet.«

Det skete officielt i juli 2021, hvor præsident Zelenskyj gjorde ham til øverstkommanderende.

Det kan ikke siges, at Zaluzjnyj ligefrem har været nogen skrivebordsgeneral. Han har blandt andet stået i spidsen for kamptropper i den blodige konflikt i 2014.

Han kender derfor til Rusland. Og måske var det også derfor, at 'Jern'-generalen var forberedt på russernes invasion i 2022.

Han forudså en aggression fra sine russiske naboer lang tid før, at også Vesten begyndte at råbe vagt i gevær.

En lokal øl i Lviv i Ukraine hylder prominente ukrainere på etiketten. Og blandt dem er Zaluzjnyj. 26. marts 2022. (Photo by Yuriy Dyachyshyn / AFP) Foto: YURIY DYACHYSHYN Vis mere En lokal øl i Lviv i Ukraine hylder prominente ukrainere på etiketten. Og blandt dem er Zaluzjnyj. 26. marts 2022. (Photo by Yuriy Dyachyshyn / AFP) Foto: YURIY DYACHYSHYN

»Det her er en trussel om fuldskala aggression (...) Vi må forberede os på det. Og det gør vi alt for, « sagde han allerede i et interview i september 2021.

Og hvad har Zaluzjnyj så gjort for at forberede sig på det værst tænkelige scenario, som han længe før andre havde set komme?

Han fremhæver selv øvelser og samarbejde med vestlige allierede i kølvandet på den russiske annektering af Krim-halvøen.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet spiller det samarbejde en stor rolle for, hvorfor Ukraine har slået de overlegne russiske invasionsstyrker tilbage.

»Siden 2014 har ukrainsk forsvar modtaget støtte fra mange NATO-lande – herunder Danmark,« forklarer han.

»Det er et intensivt samarbejde, som har gjort dem i stand til at kæmpe efter vestlige standarder.«

I portrættet af Politico bliver general Zaluzjnyj også beskrevet som et eksempel på, at det ukrainske militær modsat Rusland er blevet mere moderniseret.

»Vi har allerede påbegyndt denne bevægelse, og der er ingen vej tilbage,« fortæller han selv i interviewet fra september sidste år.

Alt imens tyder meget på, at Rusland har fastholdt en mere traditionel militærstrategi. Det satte en ukrainsk soldat eksempelvis ord på i et interview med BBC.

»De kæmper som soldater i 1941. De angriber kun fra én front uden at lave andre manøvrer.«

Modsat har de ukrainske styrker haft store succes med små angrebsstyrker, der påfører voldsomme skader, og derefter trækker sig tilbage og forsvinder.