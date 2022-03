Mange steder i Ukraine har forvandlet sig til en slagmark, men alligevel var der i løbet af søndagen plads til en lykkelig stund.

For tæt på Kyiv besluttede to ukrainske soldater sig for, at de ikke ville vente på roligere tider, før de gjorde deres kærlighed officiel foran landsmænd og de højere magter.

En lykkelig begivenhed, der er dokumenteret af en AFP-fotograf og skrevet om af The Guardian og Daily Mail.

Til bryllupsceremonien var den hvide kjole og jakkesættet dog skiftet ud med militæruniformer.

Bruden Lesia Ivashchenko havde dog et lille hvidt slør i håret, en fin blomsterbuket i hænderne og et smil over begge ører.

Gommen, Valerii Fylymonov, og tilskuerne var iklædt i camouflage, sort hovedbeklædning og havde våben med til ceremonien.

Præsten, der viede parret, var også iført en kampuniform, men havde valgt at iklæde sig et orange, mønstret klæde og en guldhalskæde med et kors om halsen til lejligheden.

Hvor længe Lesia Ivashchenko og Valerii Fylymonov har været forlovet, og hvorfor et hastebryllup var nødvendigt, melder historien ikke noget om.

