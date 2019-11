I denne uge fortsætter afhøringerne, der måske kan føre til en rigsretssag imod Donald Trump.

Og især tirsdag og onsdag rykker vidneudsagnene helt tæt på den amerikanske præsident.

I sidste uge påpegede især republikanske politikere, at flere af de indkaldte vidner var både anden-, tredje- og i nogle tilfælde 'fjerdehåndskilder'. Folk, der havde hørt fra nogen, der havde hørt fra nogen osv.

Men den tendens vil vicepræsidentens højre hånd, Jennifer Williams, den dekorerede krigsveteran Alexander Vindman og i særdeleshed én af præsidentens egne millionærstøtter, Gordon Sondland, skyde en hvid pil efter, når de tager plads i vidneskranken.

Gordon Sondland. Foto: OLIVIER DOULIERY

»De har selv hørt, hvad præsidenten sagde. Og når de afhøres under ed, har de intet valg. De bliver nødt til at fortælle sandheden. Ellers bryder de selv loven. Og det tør de ikke,« siger Jeff Marson, der korrespondent i Det Hvide Hus for nyhedsbureauet Reuters.

Både Jennifer Williams, Alexander Vindmand og Gordon Sondland lyttede med, da Donald Trump og den ukrainske præsident, Volodymyr Zenensky, 25. juli i år talte i telefon.

Det er denne telefonsamtale, hvor Donald Trump angiveligt truede med at tilbageholde livsvigtig militærhjælp til en værdi af to milliarder kroner, hvis ikke Ukraine var behjælpelig med at grave politisk snavs frem på Donald Trumps stærke modstander ved præsidentvalget til næste år, Joe Biden, der udgør fokus i Demokraternes sag imod Donad Trump.

Ført an af partiets leder, Nancy Pelosi, fastholder Trumps demokratiske modstandere, at præsidenten herved misbrugte sin magt som præsident til at fremme personlige interesser. Hermed brød Trump (ifølge Demokraterne) loven. Og derfor bør han afsættes som USA's præsident.

I sidste uge skabte Donald Trump en helt ny skandale, da han midt under den tv-transmitterede afhøring via Twitter angreb og nedgjorde vidnet, den forhenværende Ukraine-ambassadør Marie Yovanovitch.

Mandag klikkede Trump endnu en gang ind på Twitter, hvor han nu angreb tirsdagens andet vidne, vicepræsident Mike Pence' personlige rådgiver, Jennifer Williams.

Først skrev Trump, at han ikke anede, hvem Williams var, og i samme tweet stemplede han Williams som 'Never-Trumper' – en del af den bevægelse, der før valget i 2016 svor, at de aldrig ville stemme på præsidenten.

Via Twitter har præsidenten igen og igen kaldt afhøringerne, der bliver foretaget af den demokratisk styrede efterretningskomité, for en 'heksejagt', hvor alle lyver.

Derfor inviterede lederen af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, officielt præsidenten til selv at sætte sig i vidneskranken og fortælle sandheden.

Til alles overraskelse og til sine rådgiveres fortrydelse svarede Trump, at han ville tage Pelosis invitation under 'seriøs overvejelse'.

Men selvom reaktionen fra Det Hvide Hus vakte opsigt, tvivler samtlige eksperter på, at præsidenten frivilligt vil fungere som vidne i den sag, der kunne ende i hans egen afgang,

Derfor må vi 'nøjes' med denne uges vidner:

TIRSDAG FORMIDDAG:

Oberstløjtnant.Alexander Vindman.

Som den højest rangerende Ukraine-ekspert i Det Hvide Hus lyttede Vondmand med, da Trump og Ukraines præsident, Zelensky, talte i telefon. Vindmand indberettede samtalen som en 'sikkerhedsfare' til NSC – National Security Council.

Jennifer Williams.

Jennifer Williams. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

Som special-rådgiver for USA's vicepræsident, Mike Pence, lyttede Williams med på samtalen.

TIRSDAG EFTERMIDDAG:

Kurt Volker.

Indtil 27. september var Volker Donald Trumps special-udsendte i Ukraine. Han sagde selv op.

Tim Morrison.

Tim Morrison. Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA

Som medlem af Trumps Nationale sikkerhedsudvalg var Tim Morrison frem til 30. oktober én af Trumps højest placerede Rusland-eksperter. Morrison sagde op dagen før sin første lukkede afhøring i efterretningskomitéen.

ONSDAG MORGEN:

Gordon Sondland.

Den nære ven og Trump-støtte er måske ugens vigtigste vidne. Ikke alene var Sondland med på linjen, da Trump snakkede med sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelensky. Efterfølgende havde Trump og Sondland adskillige private samtaler, hvor præsidenten angivelig igen og igen spurgte til det lovede snavs på Joe Biden.

ONSDAG EFTERMIDDAG:

Laura Cooper.

Som højtplaceret embedsmand i forsvarsministeriet giver Cooper sit syn på sagen.

David Hale.

Viceudenrigsminister for politiske anliggender.

TORSDAG:

Fiona Hill.

Forhenværende Rusland-rådgiver i Det Hvide Hus