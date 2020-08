Der er næsten tale om et rent forbryderalbum.

Flere har indrømmet at lyve for den amerikanske kongres eller FBI. En række er dømt for skatteunddragelse. En er sigtet for at svindle med millioner. En er dømt for besiddelse af børneporno. Flere års fængsel er uddelt af føderale dommere.

I alt er otte tidligere tætte samarbejdspartnere med præsident Donald Trump dømt eller sigtet for grove lovbrud inden for de seneste år.

Herunder giver B.T. dig overblikket over Trumps kriminelle venner. Først i form af grafik. Efterfølgende kan du læse mere om de otte på tekst.

Michael Cohen

Donald Trumps mangeårige private advokat. Cohen kendte til det hele og alle ulovlighederne, hvilket man kan læse mere om i Cohens kommende bog 'Disloyal'.

Cohen skal have dækket over den ene ulovlighed efter den anden for Trump. Cohen er selv blevet idømt tre års fængsel for at have stået bag betaling til to kvinder, som Trump skal have været sammen med, for at de skulle tie.

Desuden har han også kendt sig skyldig i at lyve for Kongressen i USA. Cohen aftjener sin dom i husarrest grundet coronapandemien, da man frygter spredning i fængslerne.

Michael Cohen. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Michael Cohen. Foto: JIM LO SCALZO

Paul Manafort

Den tidligere formand for Donald Trumps præsidentkampagne i 2016 er blevet idømt syv år og seks måneders fængsel.

På hans generalieblad kan nævnes skattesvindel, banksvindel, forsøg på at hvidvaske penge, brud på lobbyisme-loven og forsøg på at påvirke vidner.

Manafort skal også have forsøgt at skjule millioner af dollar, som han modtog fra politikere med tilknytning til Rusland og Ukraine. Han aftjener sin straf hjemme på grund af coronapandemien.

Paul Manafort. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Paul Manafort. Foto: MANDEL NGAN

Michael Flynn

Den tidligere trestjernede general blev udråbt til Trumps nationale sikkerhedsrådgiver i 2017, men nåede kun at tjene en enkelt måned.

Han erkendte sig siden skyldig i at have løjet for FBI angående interaktioner med den russiske ambassadør til USA.

Flynn modtog en straf på 14 dages fængsel, men vendte sidenhen sagen mod FBI, som han mente snød ham til en tilståelse. Derfor har han bedt om at få sagen afvist. Han afventer fortsat den afgørelse.

Michael Flynn. Foto: Carlos Barria Vis mere Michael Flynn. Foto: Carlos Barria

Rick Gates

Forhenværende viceformand for Trumps præsidentkampagne under Paul Manafort. Gates tilstod i 2018 at have konspireret mod USA og at have løjet for den undersøgelse, som Robert Mueller stod i spidsen for.

For at få en mindre straf valgte Rick Gates at vidne for netop Robert Mueller imod Paul Manafort, Donald Trump og Roger Stone, som vi kommer tilbage til.

For sit samarbejde fik han blot en straf på 45 dages fængsel. Den straf faldt i december 2019.

Rick Gates. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Rick Gates. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

George Nader

Den tidligere rådgiver for Donald Trump på udenrigsområdet modtog i juni i år en straf på 10 års fængsel.

Det skyldes, at han er dømt for besiddelse af børneporno. Han har også erkendt, at han forsøgte at bringe en ung dreng til USA.

George Nader er desuden under anklage for at have svindlet med kampagnemidler i 2016.

George Nader Foto: CNN Vis mere George Nader Foto: CNN

George Papadopoulos

Under Donald Trumps præsidentkampagne i 2016 fungerede Papadopoulos som udenrigsrådgiver.

Han har fået en dom på 14 dages fængsel for at lyve for FBI angående kontakter til russiske embedsmænd.

George Papadopoulos har udstået den straf.

George Papadopoulos. Foto: YURI GRIPAS Vis mere George Papadopoulos. Foto: YURI GRIPAS

Roger Stone

Der kunne skrives tykke bøger om den mangeårige Trump-rådgiver og ven. Netflix har da også lavet dokumentaren 'Get Me Roger Stone', hvor 68-årige Stones liv som republikansk strateg og lobbyist skildres. Ikke så lidt vildt.

I 2019 blev han idømt tre år og fire måneders fængsel for syv forsøg på at have forhindret en undersøgelse i den amerikanske kongres, fem tilfælde af at lyve under ed og forsøg på påvirke vidner.

Dagen før, Roger Stone skulle ind og afsone sin dom, valgte præsident Donald Trump at annullere straffen.

Roger Stone. Foto: Joshua Roberts Vis mere Roger Stone. Foto: Joshua Roberts

Steve Bannon

I modsætning til de ovenstående har den tidligere toprådgiver for Donald Trump ikke modtaget en dom endnu.

Men i den forgangne uge kom det frem, at Bannon var blevet anholdt af det amerikanske postvæsens politienhed – ja, de har sådan en. Han er nu sigtet for at have svindlet med indsamlede midler til Trumps mur mod Mexico.

Af de 25 millioner dollar, som blev indsamlet til muren, skal Bannon have brugt næsten en million på sig selv, lyder anklagen blandt andet.