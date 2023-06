En række opsigtsvækkende billeder af nyudklækkede universitetskandidater i Kina er gået viralt de seneste dage.

Og de viser absolut ikke, hvad man normalt forestiller sig med smil, glæde og hatte kastet op i luften.

Næ, det er et noget mere trist billede.

Arbejdsløsheden for unge mellem 16 og 24 er nemlig eksploderet i Kina, hvor den lige nu er på 20,8 procent. Det er rekordhøjt for anden måned i træk, og tegner et sort billede for de næsten 12 millioner studerende, der er på vej ud på arbejdsmarkedet. Det skriver The Guardian.

Derfor viser billederne i stedet de kinesiske unge liggende på jorden eller med deres eksamensbeviser i skraldespanden.

Andre billeder viser studerende halvslængt over broer eller parkbænke eller med hovedet ned på græsplæner.

This year, instead of the classic hat-throwing, flower-holding, and joyful smiles, Chinese students opted for defeated poses (with many literally just 'laying flat'), apocalyptic backgrounds, or purely sarcastic shots where they are seen throwing their graduation thesis. pic.twitter.com/MhU5XBqMtR — RADII (@RADII_Media) June 13, 2023

Mange kinesiske unge har længe søgt mere og mere mod universiteter i jagten på en bedre fremtid, og mellem 2012 og 2022 steg raten fra 30 % til 59,6 procent.

Men nu føler mange, at det har været spild af tid på grund af de mørke skygger over arbejdsmarkedet.

Det har skabt en trend om at 'ligge fladt', skriver The Guardian, som et billede på frustrationerne. I stedet for at bøvle med det moderne liv, købe et hus, købe en bil, blive gift og tilsvarende vælger de at 'ligge fladt'.

På videoplatformen Douyin skriver en bruger:

»Det næste at se frem til er pensionen.«