B.T. I PARIS: »Macron skal gå af,« råber demonstranterne, mens de bevæger sig op ad den verdensberømte 'Avenue des Champ-Élysées'.

Både børn, voksne og ældre er denne lørdag mødt op, for at udtrykke deres utilfredshed med landets præsident Emmanuel Macron.

Det er fjerde weekend i træk, at bevægelsen 'De Gule Veste' har indkaldt til demonstrationer, og som tidligere er Paris mondæne kvarter ved Champs Élysees midtpunkt for oprøret.

Aftenen forinden var gaden fyldt med julelys og shoppeglade turister, men en anden virkelighed møder B.T.s udsendte, da de lørdag morgen står midt på den storslåede boulevard.

De luksuriøse butiksvinduer er skiftet ud med beskyttende træplader og hård plast, og flere tusinde gule refleksveste lyser op i det grå vejr.

Kampklædte politibetjente i robocop-lignende uniformer står i alle sidegader og spærrer boulevarden af, så alle demonstranter bliver visiteret, inden de lukkes ind til forsamlingen.

Det mærkes tydeligt, hvordan politiets strategi er mere aggressiv end tidligere, da omkring 300 mennesker, allerede før demonstrationen overhovedet var begyndt, blev anholdt for planlagte optøjer.

I skrivende stund melder myndighederne, at mere end 1150 demonstranter er blevet arresteret i Paris i løbet af dagen - tallet for hele Frankrig er 1385.

A man stops in front of a vandalized tailor's shop during a demonstration by the "yellow vests" movement in Paris, France, December 8, 2018. REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER Vis mere A man stops in front of a vandalized tailor's shop during a demonstration by the "yellow vests" movement in Paris, France, December 8, 2018. REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER

For hvad der startede som en rolig demonstration lørdag formiddag, udviklede sig i løbet af eftermiddagen til voldelige optøjer over hele Paris.

Biler bliver brændt af, gummikugler affyret og hovedstaden var lørdag eftermiddag indhyllet i hvid røg fra tåregas.

På trods af myndighedernes advarsel, var det svært at forudse, at 'De Gule Vestes' initiativ endnu en gang ville ende i voldelige optøjer.

I løbet af formiddagen oplever B.T.s udsendte, at hovedparten af demonstranterne er almindelige mennesker, som på fredelig vis vil støtte op om 'De Gule Veste'.

Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Foto: ALAIN JOCARD

B.T. taler med flere demonstranter, der fortæller, at de ikke føler sig repræsenteret af deres præsident, og derfor kræver ændringer:

»Han er ikke en præsident for folket. Jeg er kommet her i dag, fordi jeg ønsker, at Macron skal gå af,« siger en kvinde som er kommet til demonstrationen med sin familie.

Men som timerne forløber, kommer flere mennesker til Champ-Élysées, og konflikterne mellem politi og demonstranter opstår lige så hurtigt, som de igen er afværget.

For at holde demonstranterne på afstand skyder politiet jævnligt med tåregas, og det svier i øjne og hals, som røgen spredes i gaden.

Foto: ABDUL ABEISSA Vis mere Foto: ABDUL ABEISSA

Omkring klokken 14,oplever B.T. at situationen spidser til, da ting bliver kastet mod politiet og kanonslag og romerlys bliver antændt, mens demonstranterne synger deres blodige nationalsang Marseillaisen.

Efterfølgende eskalerer situationen til de øvrige gader i kvarteret, og flere biler og motorcykler sættes i brand. På trods af den massive tilstedeværelse af mere end 8000 betjente, har demonstrationen alligevel taget en voldelig drejning, og flere forretninger bliver smadret.

Men franskmændene er ikke bekymret, og betragter dagens demonstration som fredelig:

»Det er ingenting sammenlignet med sidste lørdag, så jeg er ikke bekymret,« siger en mand og trækker på skuldrene.

'De Gule Veste' i hele Frankrig Demonstrationerne for 'De gule veste' foregår ikke kun i Paris, også i andre store byer er demonstranter lørdag mødt op for at vise deres utilfredshed med præsident Macron og den nuværende økonomiske politi. Blandt andet i Nantes, Bordeaux, Lyon og Marseille har voldelige optøjer fundet sted. 125.000 demonstranter over hele Frankrig har været på gaden lørdag. 135 er blevet såret, heraf 17 politibetjente. I alt var 89.000 politifolk indsat. Kilde: Indenrigsminister Christophe Castaner

Sammenlignet med sidste lørdag, er dagens demonstration også forløbet fredeligt, i hvert fald, hvis man kigger på antallet af tilskadekommende.

Lørdag aften melder myndighederne ud, at 77 mennesker er blevet såret, heraf syv betjente. Sidste weekend blev 263 mennesker kvæstet.

Mens mørket sænker sig over byen og julelysene tændes på Champs-Élysses, flyttes optøjerne ud til de mindre gader, hvor biler brændes og butikker plyndres.

De fleste demonstranter har forladt området omkring den store boulevard, da klokken nærmer sig 19, mens andre demonstrationer tager til i øvrige dele af Paris. På den historiske samlingspunkt Republique kastes tåregas, mens demonstranter forsøger at barrikaderer områder af pladsen.

Foto: NICOLAS TUCAT Vis mere Foto: NICOLAS TUCAT

I silende regnvejr kan B.T. klokken 21 konstatere, at demonstrationerne er ophørt eller under kontrol. Der er ikke længere gule veste i gadebilledet, og selvom politiet stadig er til stede flere steder i byen, er situationen rolig.

Langsomt begynder butiksejere at vende tilbage til deres forretninger for at tjekke op på de materielle skader, og flere borgere bevæger sig igen rundt i gaderne.

På Facebook skriver flere demonstranter tak for i dag i 'De Gule Vestes' begivenheder og linker til nye events næste lørdag, hvor en bruger skriver:

'Vi gør det igen på lørdag den 15. december. Vi ses på Champs-Élysées'.