De Gule Vestes demonstrationer er igen vokset efter en pause i julen, og voldelige sammenstød er blevet færre.

For niende weekend i træk var tusindvis af mennesker lørdag gået på gaden over store dele af Frankrig for at vise deres modstand mod præsident Emmanuel Macron og protestere mod økonomisk ulighed.

I hovedstaden, Paris, og andre steder i landet var der sammenstød mellem politi og demonstranter, og der er også foretaget en del anholdelser.

Men generelt set er De Gule Vestes demonstrationer blevet mere fredelige, siden franskmændene var vidner til voldsomme uroligheder i december.

84.000 mennesker har demonstreret rundt om i Frankrig lørdag, vurderer det franske indenrigsministerium.

Af dem befandt omkring 8000 sig i hovedstaden Paris. Her forløb det "uden alvorlige episoder" ifølge ministeriet.

Mange stillede sig op og sang med på nationalsangen, "Marseillaisen", mens andre råbte slagord som "gå af Macron".

- Jeg har 1200 euro (knap 9000 kroner, red.) om måneden, og skatterne æder af min opsparing hver dag. De tager alt, vi har, siger en 74-årig pensioneret arkæolog, der ikke vil have sit navn frem.

- Macron må holde op med at ignorere os og indse, hvor slemt det står til, siger en anden demonstrant, den 59-årige William Lebrethon.

For første gang havde arrangørerne af demonstrationen i Paris indsat en slags vagter, der bar hvide armbind, og som havde til opgave at holde mere styr på demonstrationen.

- Vi leder marchen fremad for at sikre, at de holder sig til ruten og undgår konfrontationer, så de ikke reagerer på politiets provokationer, siger en af vagterne, der kun vil oplyse sit fornavn - Anthony.

Alligevel stødte en gruppe demonstranter sammen med politiet i Paris, hvilket udløste skyer af tåregas og vand fra de vandkanoner, politiet havde klar omkring Triumfbuen.

Også i andre byer som Bourges, Toulouse, Bordeaux og Lille var der meldinger om uroligheder og anholdelser.

Da demonstrationerne begyndte for to måneder siden, deltog op mod 300.000 mennesker på landsplan.

I sidste uge var antallet omkring 26.000.

