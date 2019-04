Kun to dage efter at Emmanuel Macron udstak vejen for Frankrigs fremtid, er demonstranter igen gået på gaden.

Den franske protestbevægelse "De Gule Veste" har lørdag demonstreret på gaderne i Frankrig for 24. lørdag i træk.

Det sker, til trods for at præsident Emmanuel Macron torsdag fremlagde en række reformplaner for at komme demonstranterne i møde.

Macron lovede blandt andet lavere indkomstskat til middelklassen.

I Paris, hvor flere usædvanligt voldsomme protester fandt sted i november og december sidste år, var der lørdag arrangeret to protestmarcher.

Også i Strasbourg blev der demonstreret. Omkring 2000 personer protesterede i den nordfranske by, hvor politiet benyttede sig af tåregas, da demonstranter forsøgte at få adgang til et afspærret område.

Tre personer er blevet anholdt i Strasbourg, oplyser det lokale politi.

Protesterne anført af "De Gule Veste" begyndte 17. november sidste år.

Indledningsvist demonstrerede bevægelsen mod præsident Macrons plan om at indføre højere afgifter på benzin og diesel. Siden da bredte det sig dog til at være en mere generel kritik af Macron.

/ritzau/dpa