Miljøpartiet De Grønne opnår sit hidtil bedste resultat i Kantar-måling efter fremgang på seks procentpoint.

Det tyske miljøparti De Grønne har vind i sejlene. En ny meningsmåling offentliggjort i søndagens udgave af avisen Bild gør partiet til Tysklands største.

De Grønne går i forhold til den forrige måling seks procentpoint frem til 28 procent.

Det er den største opbakning til partiet, i den tid opinionsinstituttet Kantar har lavet tilsvarende målinger for Bild.

Forbundskansler Angela Merkels konservative søsterpartier CDU og CSU får 27 procent. Det er en tilbagegang på to procentpoint.

Opbakningen til Socialdemokratiet (SPD) falder også med to procentpoint til 13 procent. Det er den laveste opbakning til SPD siden august 2019.

Tysklands næste parlamentsvalg finder sted 26. september, og da Angela Merkel efter 16 år som kansler ikke genopstiller, er partierne ved at køre deres mulige afløsere i stilling.

De Grønne udpegede mandag den 40-årige Annalena Baerbock som sit bud på en kommende regeringsleder i Tyskland.

Det er første gang nogensinde, at partiet har sin egen kandidat til posten.

Berlingske skrev i den forbindelse, at Baerbock kan blive den første regeringsleder fra et såkaldt grønt parti, der sidder på magten i et af verdens mest betydningsfulde lande.

Baerbocks kandidatur mangler dog at blive godkendt på en partikongres i juni.

I Merkels konservative blok bliver CDU-formand Armin Laschet buddet på en ny kansler. Han var indtil for nylig i åben kamp med Markus Söder, der er leder af CSU, om posten, men Söder trak sig, da Laschet fik CDU-toppens klare støtte.

Socialdemokraterne har længe haft finansminister Olaf Scholz som sin kanslerkandidat.

