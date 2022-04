I Butja fortsætter de lokale myndigheder med den forfærdelige opgave med at finde og opgrave døde kroppe og at identificere dem.

Vi skal på forhånd advare om særdeles voldsomme tv-billeder i videoen herover.

Mandag overvågede en gruppe journalister fra Associated Press arbejdet med at grave lig op og undersøge resterne ved flere lokationer i Kyiv-forstaden Butja.

Tidligere var det tilsyneladende et sted, hvor de lokale beboere kunne slappe af på græsset eller ved bænke, der står mellem en gruppe af træer.

Men sådan kommer stedet ikke til at blive benyttet i den kommende tid.

Ligene er nemlig nu placeret i sække og anbragt på tætte, lange, skræmmende rækker på jorden.

En beboer i Butja, Dmytro Bartach, hævder, at han bevidnede, at russiske soldater henrettede en mand, som efterfølgende er blevet identificeret som et af ofrene i Butja.

Dmytro Bartach fortæller i videoen, hvordan han selv var blevet afhørt af russiske soldater i en kælder, inden han blev sluppet fri.

»Jeg gik udenfor for at ryge efter, hvad der var sket med mig, og jeg så to soldater bære ham under hans arme om bag huset,« fortæller Dmytro Bartach til Associated Press.

»Og straks, inden for 30 sekunder, hørte jeg et skrig og flere skud. Det gik op for mig, at det var det,« siger Dmytro Bartach desuden.

Også andre steder var der mandag gang i det forfærdelige arbejde med at opgrave resterne af civile ofre og identificere dem i Butja.

Fredag sagde Butjas viceborgmester, Taras Shapravskyi, ifølge Reuters, at flere end 360 civile var blevet dræbt i byen, som igen er under ukrainsk kontrol.

Repræsentanter fra Reuters har selv set resterne af fem ofre i Butja, som var blevet skudt i hovedet. Én havde hænderne bundet på ryggen, mens en anden var bundet på fødderne.

Den russiske regering har i skikkelse af talsmand Dmitry Peskov tidligere kaldt beskyldninger om krigsforbrydelser for en 'monstrøs forfalskning' iscenesat af Ukraine og Vesten.