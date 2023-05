De røde kjoler hænger på gaderne og vajer smukt i vinden, men de hænger der også som påmindelse om en dyster virkelighed.

I Canada og USA sætter man fredag fokus på de mange indfødte personer, der hvert år forsvinder eller bliver myrdet.

Den amerikanske præsident Joe Biden kalder det for en krise.

Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelse.

»På dagen for forsvundne eller myrdede oprindelige personer husker vi de mange liv, der er knust eller tabt, og vi forpligter os til at arbejde med det indfødte samfund for at finde retfærdighed, skabe tryghed for familier og hjælpe dem med at hele,« udtaler Joe Biden og fortsætter:

»Det oprindelige land er blevet grebet af en epidemi af forsvundne eller myrdede oprindelige folk, hvis sager alt for ofte forbliver uløste. Vi er nødt til at reagere hurtigt med de nødvendige ressourcer for at stoppe volden og vende arven fra ulighed og omsorgssvigt, der oftest driver den. «

Ifølge en rapport lavet af det amerikanske National Crime Information Center i 2016, var der 5.712 rapporter om forsvundne kvinder og piger fra amerikansk indfødte og indfødte i Alaska, selvom det amerikanske justitsministeriums føderale database for savnede personer, NamUs, kun registrerede 116 sager.

Og det er netop her, at de røde kjoler kommer ind i billedet.

De røde kjoler skal med deres iøjnefaldende farve symbolisere de indfødte kvinder og piger, der enten er forsvundet eller blevet myrdet.

Og frustrationen fra det indfødte samfund er til at mærke på i Canada, hvor Underhuset godkendte et forslag om at lave en »Red Dress Alert«, der udsender en alarm til offentligheden når en indfødt kvinde forsvinder.

Det skriver det canadiske parlamentsmedlem Leah Gaza på Twitter.

»Dette er en krise. Folk bliver myrdet og forsvinder hver dag,« sagde Leah Gazan, der stod i spidsen for forslaget, under et pressemøde tirsdag.