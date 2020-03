Passagerer, der er smittet med coronavirus, er gået fra borde i havnen i Oakland og kørt på hospitalet.

De første passagerer har forladt det virusramte krydstogtskib "Grand Princess", der mandag lagde til i havnen i Oakland i Californien.

Der er tusindvis af mennesker om bord på skibet, og embedsmænd kalder operationen for "hidtil uset og vanskelig".

"Grand Princess" ankom til havnen i Oakland i San Francisco Bay efter at have ligget underdrejet til søs i flere dage med over 3500 passagerer og besætningsmedlemmer om bord.

På kajen i Oakland stod sundhedsmedarbejdere iført kitler, handsker og ansigtsmasker klar til at tage imod de virusramte passagerer, som kræver øjeblikkelig behandling.

Disse blev kørt væk fra stedet i ambulancer.

I anden omgang vil flere end 900 californiske indbyggere få lov til at forlade krydstogtskibet.

Vicepræsident Mike Pence siger, at de smittede "vil blive håndteret i ordentlig isolation".

- Vi håber, at vi, inden dagen er omme, kan begynde at få californiske indbyggere fra borde, siger Pence, der af præsident Donald Trump er udpeget til USA's ansvarlige virusminister.

Mike Pence tilføjer, at alle 25 børn om bord på "Grand Princess" er sunde og raske.

- Enkeltpersoner vil blive eskorteret af skibet i mindre grupper. Og alle, der udviser symptomer på smitte, vil blive iført en maske og gå fra borde via en separat landgang for at undgå spredning af sygdommen, udtaler Californiens guvernør, Gavin Newsom, i en erklæring.

"Grand Princess", der har 21 bekræftede tilfælde af coronavirus om bord, har ligget ud for San Franciscos kyst siden onsdag i sidste uge, mens det ventede på yderligere instruktioner.

Amerikanere om bord på skibet vil efter landgang i Oakland blive sendt til militærbaser i Texas eller Georgia. Her skal de være i karantæne i to uger.

Flere hundrede udenlandske passagerer, der kommer fra 54 forskellige lande, vil blive sendt til deres respektive hjemlande.

Det ventes at tage to-tre dage at flytte alle passagerer fra skibet.

/ritzau/AFP