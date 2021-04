Præsident Joe Biden har vist sig som alt andet end den 'sleepy Joe', som Donald Trump beskyldte ham for at være.

I sine første 100 dage har Biden sat turbo på at få slettet så mange spor som muligt efter Donald Trump.

USA har igen tilmeldt sig Paris-klimaaftalen, Trumps mur mod Mexico er blevet standset, USA har genindtaget førersædet i NATO, og ikke mindst har kongressen godkendt en uhyre ambitiøs økonomisk hjælpepakke på hele 1.900 milliarder dollar til at kickstarte den amerikanske økonomi efter covid-19.

Der er nu blevet givet mere end 230 millioner doser covid-19-vaccine i USA, og livet her i Californien og mange andre steder i USA er på mange måder ved at vende tilbage til noget, der minder om normalitet.

Torsdag barslede Biden så med endnu en massiv investering. Denne gang med en pakke på ca. 1.800 milliarder dollar til børnepasning, gratis børnehaver og afgiftsfri videreuddannelse. Samtidig lovede han skattelettelser til middel- og lavindkomstfamilier.

Gildet skal betales gennem en markant stigning af selskabsskatten fra 21 til 28 procent, højere skatter til dem, der tjener mere end 400.000 dollar om året, samt yderligere gældsætning af den amerikanske stat.

Bidens progressive politik sammenlignes allerede nu med Roosevelts New Deal i 1930erne. Dengang sikrede massive offentlige investeringer, at USAs økonomi voksede sig stærk efter Wall Street-sammenbruddet i 1929 og ikke mindst efter Anden Verdenskrig, som også virkede som en stor økonomisk indsprøjtning.

På samme måde vil Biden bygge broer, udbygge veje, jernbaner og lufthavne og ovenikøbet give de mindre bemidlede amerikanere offentlig støtte til et bedre liv.

Bidens politiske modstandere beskylder de voldsomme offentlige investeringer for at være rendyrket socialisme ind ad bagdøren.

»Sagens kerne er, at Joe Biden er i lommen på sit partis yderligtgående venstrefløj med socialister som Alexandria Ocasio-Cortez og Bernie Sanders, som vil ødelægge vores økonomi, bruge milliarder på socialistiske programmer. USA vil gå bankerot og samtidig åbne dørene for menneske- og narkosmuglere,« siger den republikanske senator Ted Cruz til Fox News.

Selv venligtsindede aviser, som den liberale The Economist, er bekymret over konsekvenserne af Bidens store plan.

»Biden gambler alle pengene på rød. Hvis han vinder, så vil USA undgå samme lav-inflations-fælde som Japan og Europa. Men hvis han taber, så står USA med hastigt stigende inflation og en enorm gæld, der kan undergrave tiltroen til den amerikanske nationalbank,« skrev The Economist i en leder.

Joe Biden har vist sig langt mere handlekraftig, end de fleste havde forventet, men det er endnu for tidligt at afgøre, om hans store projekt vil lykkes.

»Vi har nu set hans vision. Den er man ikke længere i tvivl om. Det, vi ikke ved, er, hvordan Biden vil betale for denne store vision, og ikke mindst om han kan få amerikanerne med på ideen,« siger Douglas Brinkley, historiker ved Rice University, til Boston Globe.

Ifølge tal fra Gallup ligger Bidens såkaldte job approval rating på 57 procent efter 100 dage. Det er væsentligt højere end Trumps i 2017 (41 procent), men klart lavere end Obamas i 2009 (65 procent) og Kennedys i 1961 (83 procent).

Biden har brug for sejre og ikke mindst medvind på cykelstien. Hvis de enorme investeringer fører til et økonomisk boom, så vil mange af de republikanere, der fortsat ser Biden som en tyv, der stjal præsidentembedet fra Donald Trump, nok tilgive ham hen ad vejen, og blandt demokratiske vælgere har han nærmest universel tilslutning.

Forude venter mange politiske vejspærringer, et stort republikansk mindretal, der vil gøre alt, hvad de kan for at spænde ben for ham, og et bydende behov for, at alle demokratiske kongresmedlemmer støtter op om præsidenten. Der er allerede murren i geledderne.

Men lige nu har Joe Biden har dog vind i sejlene. Måske allermest, fordi han ikke er Donald Trump, og fordi det ikke fyger med daglige usandheder og beskyldninger. Republikaneren Ted Cruz kalder Biden for 'radikal, men kedelig'.

Det er måske samtidig hans stærkeste kort. Joe Bidens ordentlighed gør ham sværere at håndtere for de politiske modstandere.

»Det er altid sværere at slås mod en venlig person, fordi folk typisk vil favorisere ham, hvis de er i tvivl om, hvem der har ret,« sagde den republikanske senator John Cornyn for nylig.

Donald Trump kalder drillende præsidenten for 'den helgenagtige Joe Biden'.

Bidens første 100 dage har været meget mere action-prægede end forudset. De næste 300 dage vil formodentlig afgøre, om hans store gambling giver gevinst på alle hylder og gør Joe Biden til en stor præsident, eller om USA vil fortsætte med at være delt i to lejre, der afskyr hinanden inderligt og bekæmper hinanden med alle midler, selv på bekostning af landets ve og vel.