Også biografer, teatre og koncertsteder har tilladelse til at åbne for et begrænset publikum.

"Endelig!"

Sådan udbryder den 26-årige Daniele Vespa, som er ledende tjener på restauranten Baccano i nærheden af Trevi-fontænen i den italienske hovedstad, Rom.

Mandag genåbner Italien delvist.

Barer, restauranter, biografer og koncertsale genåbnes med restriktioner, hvilket vækker store forhåbninger om en næsten normal sommer.

I første omgang er der tale om genåbninger af udeservering i visse regioner.

- Forhåbentligt kan vi om kort tid også åbne for servering inde. Dette er begyndelsen på tilbagevendelsen til normalitet, siger Daniele Vespa til nyhedsbureauet AFP.

Tre fjerdedele af Italiens regioner er fra og med mandag klassificeret som "gule" i landets covid-19-advarselssystem.

Det betyder, at barer og restauranter kan genoptage bordservering udenfor - og for første gang i seks måneder holde åbent en del af aftenerne.

Udgangsforbuddet fra klokken 22.00 står dog stadig fast.

Men også biografer, teatre og koncertsteder har tilladelse til at åbne for et begrænset publikum: Højst halvdelen af det besøgsantal, som var gældende før pandemien.

Premierminister Mario Draghi har været under massivt pres fra mediernes side for at begynde genåbningen, da Italien kæmper med landets værste økonomi siden Anden Verdenskrig.

Antallet af nye smittetilfælde og hospitalsindlæggelser er taget af i den seneste tid, mens landets vaccinationsprogram har taget fart. Indtil nu er der givet 17,5 millioner doser.

Men det gennemsnitlige dødstal i døgnet er stadig på over 300.

Italien var det første land i Europa, som blev ramt af pandemien først i 2020.

I Rom er der forhåbninger om, at landets trængte økonomi vil blive reddet gennem en storstilet investerings- og reformplan, som delvist skal finansieres med EU-midler.

/ritzau/AFP