Så er det slut med den politifri zone i storbyen Seattle i staten Washington på den amerikanske vestkyst.

Borgmesteren Jenny Durkan har mandag sagt, at weekendens skyderier var nok til at afslutte eksperimentet.

Politiet har fået besked på at rykke ind i kvarteret omkring politistationen East Precinct, der ligger inde i den politifrie zone.

To skudepisoder i den forgangne weekend fik myndighederne til at bede politiet om at træde til for at lukke det såkaldte Capitol Hill Autonomous Zone, hvor demonstranter ellers har camperet de seneste to uger.

Folk har lagt sig ned på gaden, i forventning om at politiet vil storme besætterne. Foto: LINDSEY WASSON

»Forsamlingerne og protesterne og atmosfæren og volden om natten har gjort det meget svært for de forretninger og indbyggere, der bor i området,« fortæller Jenny Durkan ifølge New York Post og tilføjer:

»Der er sket flere hændelser, og sikkerheden er blevet mindre.«

Borgmesterens udtalelse kommer, efter den politifri zone - en Christiania-udgave af en fristat - sank ned i kaos gennem weekenden.

En 19-årig ung mand blev dræbt under et skyderi inde i zonen lørdag aften. Og en 17-årig blev ramt i armen under et nyt skyderi søndag.

En person spiller trumpet med andre medlemmer af bandet uden for politiets East Precinct i Seattle. Foto: LINDSEY WASSON

Jenny Durkan siger, at volden fjerner opmærksomheden fra de tusinder af fredelige demonstranter.

»Volden, som sker med våben og om natten, er ikke alene forkert, den underminerer den besked, vi får fra de mange mennesker på gaden,« siger hun.

»Vi arbejder sammen med lokalsamfundet for at bringe det til ophør,« tilføjer Durkan og fortsætter:

»Capitol Hill tilhører os alle i denne by.«