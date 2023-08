Liget af en kvinde, som blev fundet dræbt i en blå tønde i en flod, var et potentielt vidne i en uhyggelig sag.

Nu melder politiet ud, at man har grund til at tro, at der befinder sig endnu en tønde med yderligere bevismateriale i sagen, et sted i floden.

Sådan rapporterer NBC News om en uhyggelig sag, som har rystet USA.

Vi er i Clay County, Missouri i USA, hvor kajakroere i Missouri River lørdag den 24. juni gjorde et makabert fund.

Det, som de troede, var en blå tønde med kemikalier, viste sig at indeholde liget af en kvinde.

Hun er efterfølgende blevet identificeret som Jaynie Crosdale, og de oplysninger har formentlig fået efterforskerne i en helt anden sag til at spærre øjnene på vid gab.

Jaynie Crosdale blev nemlig af politiet regnet som muligt vidne i en uhyggelig sag om bortførelse og voldtægt.

Derfor havde man bedt offentligheden om hjælp til at finde hende, da man mente, at hun kunne ligge inde oplysninger.

Og her skal vi lidt længere tilbage.

Excelsior Springs i Missouri. Foto: Google Maps Vis mere Excelsior Springs i Missouri. Foto: Google Maps

I begyndelsen af oktober 2022 anholdt politiet i Excelsior Springs, Missouri, således en mand, Timothy Haslett Jr., som man mistænker for at stå bag en længerevarende kidnapning af en 22-årig kvinde.

Kvinden havde haft held til at flygte fra Timothy Hasletts kælder, hvor hun havde været holdt fanget. Hun blev fundet med et hundehalsbånd af metal med hængelås om halsen og med tape for munden.

Ifølge politiet var hun iklædt latex-undertøj.

Kvinden forklarede politiet, at hun havde været holdt fanget siden begyndelsen af september og var blevet holdt fanget i mandens kælder, hvor hun gentagne gange var blevet udsat for voldtægt og tortur.

Det var lykkedes hende at flygte på et tidspunkt, hvor Timothy Haslett Jr. havde forladt huset for at køre sit barn i skole.

Timothy Haslett Jr. er tiltalt for ni forskellige forhold. Foto: Excelsior Springs Police Dept Vis mere Timothy Haslett Jr. er tiltalt for ni forskellige forhold. Foto: Excelsior Springs Police Dept

Nogle måneder efter anholdelsen af Timothy Haslett Jr. gik politiet så ud med en efterlysning af Jaynie Crosdale, som man mener havde været i hans hjem, på et tidspunkt forud for hans anholdelse.

Man havde ikke dengang held til at finde hverken den nu afdøde Jaynie Crosdale eller andre medlemmer af hendes familie.

Nu beder politi og anklagemyndighed så igen om hjælp fra offentligheden.

»Vi har bedt offentligheden om at være på vagt over for mistænkelige genstande såsom blå tønder, især på eller omkring Missouri River,« siger Alexander Higginbotham, som er talsmand for anklagemyndigheden i Clay County.

»Vi har grund til at tro, at der kan være yderligere bevismateriale i en anden blå tønde, som kan befinde sig på Missouri River,« forklarer han desuden.

Timothy Haslett Jr. blev i februar tiltalt for ni forskellige forhold, herunder voldtægt, sodomi og kidnapning. Han har erklæret sig ikke-skyldig.