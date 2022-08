Lyt til artiklen

Der kan gå næsten et år, før de pårørende får besked om de ti minearbejdere, der for øjeblikket er spærret inde i en oversvømmet mexicansk mine.

Det har de fået besked på, men det er de bestemt ikke tilfredse med.

»Vi kan ikke acceptere dette,« siger Juani Cabriales til nyhedsbureauet AFP.

Hun er søster til en af arbejderne, der ikke kom op fra minen i tide, og hun er blevet informeret om regeringens seneste plan. Det skriver BBC.

Den 3. august kollapsede en væg i Pinabete-minen, og det udløste en oversvømmelse.

Høj vandstand i gangene, der ligger 60 meter under jorden, besværliggør redningsoperationen.

For fem af minearbejderne lykkedes det at undslippe, men der har ikke været nogen kontakt til de sidste ti arbejdere.

»De fortæller os, at der kan gå mellem seks og 11 måneder med at få dem ud,« sagde en fortvivlet Juani Cabriales.

Erika Escobedo som er gift med en af de indespærrede arbejdere, kunne fortælle den samme historie. Hun siger, at familierne har sagt nej til regeringens redningsplaner.

»Vi er meget kede af det … Jeg tænker på, hvordan jeg skal få fortalt det til mine børn,« fortalte hun nyhedsbureauet Reuters.

Det går bestemt ikke som planlagt for redningsoperationen. Et videokamera nåede ikke ned til området, hvor de indespærrede arbejdere menes at være.

Og de pårørende udtrykker frustration og vrede over, at redningsoperationen tager så lang tid.

Præster i området har bedt bønner for de indespærrede minearbejderes redning.