60 procent af befolkningen på Seychellerne er færdigvaccinerede.

Ingen andre lande i verden har vaccineret så stor en del af befolkningen, som det lille eksotiske ferieparadis i Det Indiske Ocean.

Østaten overgår dermed lande som Israel og Storbritannien og er kommet dobbelt så langt som USA i sit vaccineprogram.

Øgruppen øst for Afrika er fuldstændig afhængig af landets omfattende turismeindustri. Derfor har landets regering fra starten satset hårdt på at få befolkningen vaccineret gennem et gratis og storstilet vaccineprogram.

Det er sket i kraft af samarbejde med andre lande i regionen, som eksempelvis Indien og De Forenede Arabiske Emirater.

Præsident Wavel Ramkalanwan anslog, at man på få uger kunne opnår flokimmunitet.

Det tegnede også længe til at blive en succes, men i denne uge begyndte det pludselig at gå den forkerte vej.

For første gang længe blev der registreret 100 nye smittetilfælde på et døgn. Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men i betragtning af, at der kun bor omkring 100.000 i østaten, er det et højt tal.

Præsident Wavel Ramkalawan gik selv foran i vaccinationsprogrammet og lod sig vaccinere i januar. (Arkivfoto) Foto: RASSIN VANNIER Vis mere Præsident Wavel Ramkalawan gik selv foran i vaccinationsprogrammet og lod sig vaccinere i januar. (Arkivfoto) Foto: RASSIN VANNIER

»Et stigende antal smittede er en enorm byrde for at allerede hårdt prøvede sundhedsvæsen,« siger Malshini Senaratne, som er direktør for et miljøkonsulentfirma i ladet, til Washington Post.

Antallet af coronapatienter er også steget i løbet af kort tid, og derfor har regeringen besluttet at indføre en række nye restriktioner, skriver Seychelles News Agency.

»Vi ser en stigende kurve. Vi ved ikke, hvor længe den vil vare, men vi er afhængige af at sætte tiltag i gang, og at de bliver fulgt,« siger lægen Jude Gedeon fra landets sundhedsministerium til avisen.

På trods af den høje vaccinegrad i landet er der nemlig stadig flere mindre grupper af befolkningen, hvor ingen er vaccineret.

»Vacciner er meget effektive til at forhindre alvorlige sygdomsforløb og død, men de er mindre gode til at stoppe smitte,« siger lederen af landets turistmyndigheder, Sherin Francis, til avisen.

Norsk TV 2 citerer forskningsresultater, der stiller spørgsmålstegn ved dette udsagn.

Ifølge avisen viser et nyt studie fra Israel, at vaccinen også er effektiv til at forhindre spredning af smitte.

Israel bruger Pfizer-vaccinen, mens det på Seychellerne primært er den kinesiske Sinopharm, der bliver brugt.