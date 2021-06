Tirsdag brød Israel for alvor ud af sit epidemifængsel.

Coronapasset er skrottet, forsamlingslofter er væk, og den eneste tilbageværende restriktion er mundbind indenfor på offentlige steder.

Men også den regel er myndighederne ved at genoverveje, skriver The New York Times.

81 procent af Israels voksne befolkning er færdigvaccinerede. Primært med Pfizers mRNA-vaccine. Og modsat Storbritannien er der ikke nogen bekymring for en tredje bølge i Israel. Tværtimod.

Antallet af nye smittetilfælde er faldet til under 20 om dagen. Da smitten i vinter var på sit højeste, registrerede Israel 10.000 nysmittede om dagen.

Restauranter, biografer og teatre behøver ikke længere bekymre sig om, hvorvidt folk er frisktestede eller vaccinerede, når de byder gæster indenfor.

Alle skoler og institutioner er åbne og fungerer som normalt. Og til trods for, at børn under 16 år ikke er blevet vaccinerede, forbliver smittetallene blandt børn og unge lave.

Israel var et af de første lande til at indføre coronapas, og det har ifølge Tomer Lotan, der er leder af Israels nationale coronavirusberedskab, været en succes.

»Det var især effektivt som et incitament til at opmuntre personer i aldersgruppen 16 til 40 år til at blive vaccinerede, så Israel kunne genåbne samfundet,« siger han til The New York Times.

Op mod en million israelere har sagt nej tak til vaccination, og Tomer Lotan siger til New York Times, at han regner med, at dem, der har takket nej, ikke skifter mening.

Men de omkring en million ikkevaccinerede og de 2,6 millioner børn under 16 år, som er for unge til at få vaccinen, har altså ikke fået smitten til at stige.

Og det rejser ifølge The New York Times det vigtige spørgsmål: Er det lykkedes Israel at opnå flokimmunitet?

»Selv hvis vi ikke er der helt, så er vi formentlig meget tæt på,« udtaler professor Nadav Davidovitch, der forsker i folkesundhed ved Ben-Gurion University.

»Havde du for nogle måneder siden fortalt os, at vi ville være der, hvor vi er nu, havde det formentlig virket som science fiction,« siger han til The New York Times.