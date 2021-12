For syv år siden forsvandt treårige William Tyrrell.

Nu er den lille drengs plejeforældre anklaget for misrøgt af et andet barn.

William er blevet kaldt »den australske Maddie.«

En septemberdag i 2014 legede den dengang treårige dreng med sin to år ældre storesøster i sin plejebedsteforældrenes baghave, da han pludselig forsvandt.

Siden har ingen set ham, og mysteriet om den lille drengs forsvinden har udviklet sit til et nationalt traume for australierne og ikke mindst for de betjente, der har deltaget i eftersøgningen af ham.

William Tyrrell er ikke glemt. Tværtimod.

Dette efterår blev eftersøgningen genoptaget, og så sent som i denne uge fandt eftersøgningsmandskab knoglerester i området tæt på det sted, hvor han sidst blev set. Det er endnu uvist, hvorvidt de stammer fra et dyr eller et menneske, men det er i øjeblikket ved at blive undersøgt nærmere.

Netop som den lille drengs ukendte skæbne igen rammer forsiden af de australske medier, er hans plejeforældre kommet i søgelyset i en anden sag.

De er nemlig anklaget for at have mishandlet et andet barn, som de har haft i deres varetægt.

Det formodede overgreb skulle være fundet sted inden for det seneste år.

Det skriver flere australske medier. Blandt dem News.com.au.

Begge plejeforældre nægter sig skyldige, og plejemoderen kræver at få sin sag behandlet under den særlige Mental Health Act, som er beregnet for mistænkte med psykiske lidelser.

Den seneste eftersøgning efter spor efter William Tyrrell har primært fokuseret på plejeforældrenes hjem.

For første gang har politiet da også åbent erklæret, at plejemoderen er »en person af interesse« i sagen.

Plejeforældrene har hele tiden nægtet, at de har haft noget som helst med Williams forsvinden at gøre.

Hverken deres eller det nye barns identitet er offentliggjort, og det forlyder, at de er blevet afhørt i den nye sag via et videolink.

Dommeren i sagen understregede, at identiteten blev holdt hemmelig af hensyn til parrets sikkerhed.