De husker ham som en lille tæt fyr med krøller, der sad timevis foran computeren.

I sidste uge lærte verden Brenton Tarrant at kende som en koldblodig massemorder med hjertet fyldt af had, og bagagerummet lastet med våben.

I en mindre provinsby i delstaten New South Wales sidder en ældre kvinde og har svært ved at tro, at det, hun har set i nyhederne de seneste dage, kan være rigtigt.

Desværre for 81-årige Marie Fitzgerald fra byen Grafton er reportagerne fra nabolandet New Zealand rigtige nok:

Den terrorist og massemorder, der fredag i sidste uge gik ind i Al Noor-moskéen og Linwood-moskéen i Christchurch og skød og dræbte 50 uskyldige mennesker og sårede lige så mange, er identisk med hendes barnebarn.

»Det er slet ikke til at fatte, at en fra vores familie vil gøre sådan noget,« siger den formodede drabsmands bedstemor til den australske tv-kanal Nine News.

Hun og hendes søn, Terry Fitzgerald, fik et chok, da de fredag så nyhederne fra den new zealandske massakre, og navnet Brenton Tarrant dukkede op.

Deres barnebarn og nevø var manden, der var mistænkt for at være den koldblodige terrorist.

»Vi føler med familierne til de døde og sårede i New Zealand. Vi kan ikke tænke på andet, end at man bare har lyst til at gå hjem og gemme sig,« siger onklen Terry Fitzgerald til tv-stationen.

Ifølge Marie Fitzgerald var den 28-årige som barn en helt almindelig dreng, som brugte det meste af sin fritid på at spille computer.

»Jeg tror ikke, der var pige på programmet....at blive gift var for besværligt,« siger bedstemoderen med et ironisk smil på læben.

Faderen døde af kræft i 2010, og kort efter forlod Brenton Tarrant Australien og rejste rundt i Europa og Asien.

Mens han var i Europa, fandt der flere alvorlige terrorangreb sted, som kom til at præge ham.

For to år siden slog han sig ned i New Zealand.

»Jeg tror, det var efter, han rejste oversøisk, at den dreng forandrede sig og kom tilbage som en anden mand,« forklarer bedstemoderen og henviser til, at hendes barnebarn nu beskrives som højreorienteret ekstremist og inspireret af norske Anders Brevik.

»Medierne siger, at han har planlagt det i lang til, så det er tydeligt, at han ikke er ved sine fulde fem.«

Alligevel fortæller bedstemoderen, at ingen i familien anede uråd, da familien for et års tid siden var samlet for at fejre hans søsters fødselsdag.

»Han var bare, som han plejer,« husker hun.

Onklen undskylder på familiens vegne og udtrykker medfølelse med de familier i New Zealand, som er berørte af tragedien.

Den formodede gerningsmands mor og søster opholder sig i øjeblikket et sikkert sted, hvor de bliver beskyttet af politiet.

Hele familien samarbejder med politiet i efterforskningen af sagen.