De enorme krydstogtskibe, der ligger til som perler på en snor langs kajen, kan for nogle være et spændende tilløbsstykke.

Men for flere beboere i den spanske storby Barcelona er det en torn i øjet – og snart kan det måske ende med at være fortid.

Det skriver magasinet Bloomberg.

Den regionale administration i Catalonien, som er hjemsted for den populære feriedestination, oplyste nemlig tidligere på måneden, at man snart vil se på, om man kan indføre foranstaltninger, der kan begrænse antallet af krydstogtskib, som ankommer til byens havn.

Her ses et billede fra havnen den 30. maj. Foto: David Zorrakino Vis mere Her ses et billede fra havnen den 30. maj. Foto: David Zorrakino

En havn, der før pandemien brød ud, var den travleste i Europa.

Alene i maj i år lagde 125 skibe til langs kajen, oplyser Bloomberg – og det er ifølge byens borgmester, Ada Colau, ikke udpræget godt.

For udover at det øger presset på byen fra overturisme, som man i forvejen lider under, fører det også til forurening.

I 2019 led byen – set i forhold til alle europæiske havne - de højeste niveauer af forurening fra megaskibene, der udsender svovloxider og nitrogenoxider.

Derudover kritiseres passagerne fra krydstogtskibene også.

For de ankommer ofte i store grupper, der forårsager trængsel – og selvom de er mange, bidrager de ofte kun meget lidt til selve lokaløkonomien, da de eksempelvis sjældent booker overnatninger, idet deres besøg er kortvarige.

Desuden lægger de ofte blot vejen forbi de store turistattraktioner, før de tager videre.

»Der er tusindvis af mennesker, der ankommer på én gang,« har Ada Colau ifølge Bloomberg udtalt til avisen El Pais:

»De fleste af dem bliver kun et par timer og er stærkt koncentrerede i centrum. De skaber en følelse af kollaps.«

Ifølge The Guardian har borgmesteren hævdet, at af de 3,1 millioner passagerer, der ankom til byen i 2019, brugte 40 procent mindre end fire timer i byen, før de sejlede videre.

Det vides endnu ikke, hvilke tiltag den regionale administration vil forsøge at få indført – og det er også usikkert, om det overhovedet vil kunne lade sig gøre at føre dem ud i livet.