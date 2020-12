De har været omdrejningspunkt for en enorm omtale i medierne verden over, og nu er mysteriet måske løst.

For først dukkede, der en op i en øde ørken i det sydøstlige Utah, så forsvandt den igen. Herefter dukkede der blandt andet en ny op i Rumænien og flere andre steder i USA, og nu mener man at have fundet dens oprindelse.

Det skriver det australske medie news.com.au.

For de såkaldte monolitter ser nemlig ud til at stamme fra kunstneren Matty Mo's kunstnerprojekt bestående af flere forskellige kunstnere. De kalder sig selv for 'The Most Famous Artist'.

En monolit magen til den i Utah dukkede frem. Nu er der måske en ejer til de opsigtsvækkende metalgenstande. Foto: INQUAM PHOTOS

Gruppen 'The Most Famous Artist' er en stunt-kunstnergruppe, der tidligere blandt andet har solgt stakke af penge som kunst.

De seneste døgn har gruppen af kunstnere lagt billeder samt spor op på deres lukkede Instagramprofil, der blandt andet viser den første monolit i Utah, men også en i et varehus.

Og nu kan man købe dem på deres hjemmeside, for den nette sum af 45.000 dollars, svarende til lidt over 275.000 kroner.

Tidligere var der tale om, at monolitterne kunne være et tegn fra rumvæsener eller fra en anden afdød science-fiction kunstner.