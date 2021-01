Onsdag så hele verden vantro med, da hundredvis af Trump-tilhængere stormede Kongressen i USA, hvor medlemmer af Repræsentanternes Hus og Senatet formelt skulle bekræfte Joe Bidens valgsejr over Donald Trump.

Optøjerne var skyld i slagsmål, tumult og kaos, og fem mennesker mistede livet.

Herunder er de fem ofre.

Brian Sicknick, 42 år

42-årige Brian Sicknick. (Photo by - / US Capitol Police / AFP) Foto: - Vis mere 42-årige Brian Sicknick. (Photo by - / US Capitol Police / AFP) Foto: -

Den 42-årige politibetjent mistede livet, da der opstod fysiske sammenstød med de demonstranter, han forsøgte at forhindre i at trænge ind i Kongressen.

Ifølge BBC vendte Brian Sicknick tilbage til betjentenes hovedkvarter, efter han var kommet til skade. Her faldt han om, og han blev fragtet til hospitalet i en ambulance, men hans liv stod ikke til at redde.

»Efter at have kæmpet for sit liv en hel dag, gik han bort som en helt. Jeg takker alle hans brødre og søstre i tjenesten for deres utrolige empati og den støtte, de har udvist overfor hele vores familie,« har Brian Sicknicks bror sagt i en udtalelse til ABC News.

Ashli Babbitt, 35 år

Trump-tilhængeren blev det første kendte offer under optøjerne.



Hun blev skudt i brystet i forbindelse med, at hun og andre forsøgte at tiltvinge sig adgang til et lokale, hvor der var mødeaktivitet inde i selve Kongressen.

Ashli Babbit bliver af sin mand beskrevet som 'en stærk Trump-tilhænger' og en 'stor patriot'. Hun var desuden en såkaldt veteran fra det amerikanske luftvåben, og hun havde været udsendt fire gange.

Op til onsdagens særdeles dramatiske begivenheder ved Kongressen havde den amerikanske kvinde været aktiv på Twitter. Hun støttede også flere konspirationsteorier, der har cirkuleret i kølvandet på valget.

Roseanne Boyland, 34 år

34-årige Roseanne Boyland Vis mere 34-årige Roseanne Boyland

Roseanne Boyland var også taget til Washington for at protestere til fordel for Donald Trump.

Hendes familie, der stammer fra Georgia, har udtalt til Daily Mail, at hun blev trampet ihjel inde i kongresbygningen under urolighederne.



Politiet har bekræftet hændelsesforløbet.

Familien fortæller også til Daily Mail, at det var Roseanne Boylands første Trump-event, og at de havde forsøgt at tale hende fra at deltage, og hendes bror bebrejder præsident Trump for at være skyld i hendes død.

Benjamin Phillips, 50 år

I took a bus from Harrisburg to DC with Trump supporter and trip organizer Ben Philips yesterday. As he drove down, he told me: "It seems like the first day of the rest of our lives."



He died in DC yesterday. My story:https://t.co/DQ5h4AV8aO — Julia Terruso (@JuliaTerruso) January 7, 2021

Ligesom Roseanne Boyland og Ashli Babbit var Benjamin Philips Trump-tilhænger og var rejst fra Pennsylvania til Washington for at deltage i demonstrationen.

Han var ifølge The Inquirer computerprogrammør og stod bag en side, hvor Trump-tilhængere kunne mødes online. Han var også med til at arrangere rejsen for en række demonstranter.

Benjamin Phillips døde ifølge andre demonstranter af et slagtilfælde i Washington. Hans død er blevet bekræftet af politiet.

Inden demonstrationen udtalte Benjamin Pillips: 'Det her føles som den første dag i resten af vores liv.«

Kevin Greeson, 55 år

55-årige Kevin Greeson Vis mere 55-årige Kevin Greeson



Kevin Greeson fra Alabama var far til fem og en glødende Trump-støtte.

Ifølge New York Times, der har talt i telefon med Kevin Greesons enke, blev han ramt af et hjerteanfald under optøjerne og kollapsede herefter.



Det lykkedes ikke reddere at genoplive ham.

På Facebook har hans søn Kyler bekræftet sin fars død, og han beskriver faren som en 'stor mand, der var meget elsket.'