Nogle steder er to brædder sømmet sammen til et kors. Andre steder er der også lagt blomster eller et billede. Området kan også være markeret med en cirkel af sten.

Og så er der de steder, hvor kun en lille jordhøj markerer, at her ligger endnu et offer for den russiske invasion.

For i flere ukrainske byer er det ikke kun de sønderbombede bygninger eller de udbrændte køretøjer, der tydeligt vidner om de krigshandlinger, der har fundet sted.

Det gør også de interimistiske gravsteder, hvor indbyggerne i hast har begravet de døde. Om det så er naboer, familiemedlemmer, venner eller vildt fremmede.

Pinde lagt som kors omkranset af sten og rester fra missiler markerer to gravsteder i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Mange ligger ikke på kirkegårde, men på græsarealer i byerne, i parker, mellem nogle træer, ved vejsider, i bag- og forhaver eller klods op ad kæmpestore beboelsesejendomme.

Fælles er, at de efter alt at dømme er blevet begravet tæt på det sted, hvor de døde.

»Det er improviseret: 'Der ligger et lig, det må vi gøre noget ved', tænker folk, og de har ikke andet at gribe til end at begrave,« siger Gunner Lind, professor ved Syddansk Universitet, der forsker i militære og civile krigserfaringer:

»Der er jo historier fra gamle dages krige om, at der flyder med lig bagefter, og så er der nogen, der gør noget. Man kan jo ikke have dem liggende, og så graver man dem ned på stedet fremfor at slæbe rundt på dem.«

Serhii Lahovskyi sørger over vennen Igor Lytvynenko, der er blevet begravet ved en vejside. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Det samme har Iryna Kostenko fortalt til BBC, at hun gjorde, da hun fandt sin døde søn tæt på hjemmet. Hun kørte ham simpelthen hjem i en trillebør og begravede ham selv i baghaven.

»Jeg dækkede graven til med et tæppe for at beskytte den mod hunde. Han ligger ikke i en kiste, for jeg måtte bare rulle ham ind i et tæppe,« siger hun.

Foruden de åbenlyse hygiejniske problemer ved at have døde mennesker liggende frit fremme samt de ressourcemæssige udfordringer – også på grund af antallet af døde – ved at få etableret ordentlige bisættelser midt i en krigstid, kan borgernes selvbestaltede begravelser også have endnu en funktion.

»Det er rigtigt ubehageligt at se på, og det kan være en måde at få det en lille smule på afstand at få begravet de her mennesker,« siger Karen-Inge Karstoft, der forsker i psykologiske reaktioner på krig på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet:

Der bliver gravet huller til ofre i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

»Og så er det også en form for ritual at holde fast midt i en tid med død og ødelæggelse: Vi har jo en fuld forankret praksis om, at vi begraver vores døde.«

Det er Vasyl Tykhovych, der er den danske katolske kirkes ukrainske præst, enig i.

Han har også bidt mærke i, hvordan de mange civile ofre er blevet begravet uden for de ukrainske kirkegårde.

»Det handler også om, at der bliver vist respekt for hvert eneste menneske og hver eneste sjæl, for de afdøde,« siger Vasyl Tykhovych, der kom til Danmark for 16 år siden og fungerer som en slags omrejsende præst for ukrainske menigheder:

Flere gravsteder midt på en græsplæne. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

»Det handler om at få frelst sjælen og få stedt den til hvile, selv om det ikke er muligt at foranstalte en ordentlig begravelse. Det er krisens kultur, og det sidder dybt i os alle.«

Han mener, at de døde ukrainere vil få en ceremoniel begravelse, når det igen bliver muligt. Med alt, hvad dertil hører.

Det er Gunner Lind fra Syddansk Universitet ikke sikker på.

»Historien har utallige eksempler på, at folk, der er faldet i krig, stadig ligger gravet ned rundt omkring – også i Danmark. Så hvis ingen kommer og graver dem op, bliver de nok liggende,« siger han.